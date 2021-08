Asus vuelve a sorprender a través de su apartado dedicado a los gamers con la presentación de un equipo, quizá el más potente que han desarrollado hasta el momento y uno se hace la pregunta ¿Qué motiva a esta marca a seguir innovando en este rubro cuando ya tiene excelentes equipos? Una pregunta para la que esbozo una posible respuesta.

Se trata de la nueva Republic of Gamer (ROG) Flow X13, que sería la primera laptop gamer 2 en 1 convertible de este apartado de la Asus dedicado a los videojuegos, un rubro que demanda equipos cada vez más exigentes tecnológicamente.

El Flow X13 ofrece un potente hardware en un cuerpo ultrafino de 13 pulgadas con una CPU AMD Ryzen™ 9 5980HS de hasta 8 núcleos y una GPU GeForce® GTX 1650 dedicada. Una bisagra de 360° maximiza la visualización e interacción con la pantalla táctil, pasando rápidamente del modo laptop a posiciones para jugar, dibujar y hacer presentaciones. La pantalla 16:10 ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz para brindar fluidez y precisión en videojuegos.

Delgada y ligera, la Flow X13 solo tiene 15,8 mm de grosor y 1,3 kg de peso. Funciona a plena potencia con un ligero adaptador USB Type-C de 100 W, y su batería proporciona hasta 10 horas de reproducción de vídeo. La Flow X13 destaca además por integrarse perfectamente con una nueva clase de GPU externa (eGPU) que añade potencia y flexibilidad en un factor de forma ultraportátil.

Pero por si esto fuera poco, esta presentación también viene con la ROG XG Mobile, una GPU externa extra (así como lo lees, toda una tarjeta gráfica extra) GeForce RTX™ 3080 conectada directamente a la CPU a través de una interfaz PCIe® 3.0 x8 personalizada que es más rápida que Thunderbolt 4.

Este periférico innovador cuenta con un enlace USB 3.2 Gen 2 dedicado alimenta un concentrador de E/S con conectividad adicional, mientras que un adaptador de CA de 280 W integrado alimenta tanto la XG Mobile como la Flow X13, eliminando la necesidad de que los usuarios lleven un cargador de alimentación adicional.

Juntos, la Flow X13 y la XG Mobile redefinen lo que es posible con un dispositivo de 13 pulgadas y ofrecen a sus usuarios toda la potencia de una PC de escritorio con la versatilidad de una laptop.

Como ya es costumbre, a continuación te comparto las especificaciones técnicas mejor ordenadas para que las tengas en cuenta:

ROG Flow X13

Procesador

AMD Ryzen™ 9 5980HS Procesador móvil

AMD Ryzen™ 7 5800HS Procesador móvil

Gráficas

NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Laptop GPU, 4 GB GDDR6 VRAM

Display

13.4-pulgadas 16:10 FHD WUXGA (1920 x 1200) Pantalla táctil IPS 120 Hz, 100% sRGB, Pantone® Validado

Resistente a las rayaduras Corning® Gorilla ® Glass

4.9 mm biseles laterales delgados

Cámaras

720p HD grabación de video

Memoria

LPDDR4X RAM 4266 MHz 16 GB Doble canal

Almacenamiento

1 x M.2 2230 PCIe® 3.0 x4 SSD 512 GB/1 TB

Audio

2 altavoces, certificación Dolby Atmos y Hi-Res Audio (HRA), compatible con Smart Amp y cancelación de ruido AI bidireccional

Micrófono de array

Wi-Fi / Bluetooth

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth v5.1(*La versión de BT puede cambiar con las actualizaciones del sistema operativo)

Puertos I/O

1 x ROG XG Interfaz móvil (PCIe® 3.0 x 8)

1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A

2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (DisplayPort 1.4 + soporte PD)

1 x Audio combo jack (entrada de micrófono y auriculares)

1 x HDMI (soporte HDMI 2.0b)

Batería

62Wh

Adaptador de energía 100W USB Tipo-C™

Soporte USB Tipo-C™ Carga rápida hasta 100W

Tamaño

299 x 222 x 15.8 mm

Peso

1.3 kg

ROG XG Mobile

Gráficas

NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU, 16 GB GDDR6 VRAM

Conexión de Gráficas

ROG XG Interfaz móvil (PCIe® 3.0 x8) y puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C combo

Conexión de Ethernet

Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps

Puertos I/O

4x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A

1 x HDMI (soporte HDMI 2.0b)

1 x DisplayPort 1.4

1 x SD lector de tarjeta

1 x RJ-45 LAN Jack

1 x DC input jack

Suministro de energía

Adaptador de energía 280W integrado

Tamaño

208 x 155 x 29.6 mm

Peso

1 kg

DISEÑO

Seamos sinceros, algo que Asus hace muy bien es dotar a sus equipos de diseños atractivos, ya sea para los jugadores, como para los usuarios convencionales de portátiles. Y en este caso pareciera que han querido alejarse un poco de las características típicas gamers con un diseño sobrio y elegante.

Las bisagras quedan super bien disimuladas, compactas, de diseño muy simple y bastante estables. En el modo tablet, el equipo se siente igual de solido, sin partes móviles. Sin embargo, la ubicación del encendido no parece práctico, la entrada de carga por USB-C queda en una posición incómoda, especialmente si usamos un mouse y la tapa del conector de la gráfica externa, no se fija bien al cuerpo del equipo, lo que hace que se pierda fácilmente.

Trato de entender qué fue lo que llevó a los diseñadores a pensar en un equipo tan versátil, pues parece algo engorrosa la transición de uso entre el modo tablet, laptop y desktop. A veces abarcar mucho no siempre es mejor, pero este es un tema que se compensa con las posibilidades que ofrece.

PANTALLA

De excelente calidad, han conseguido montar una pantalla con bordes muy reducidos, incluso con la adición de la webcam, un hecho que no he notado en equipos anteriores que obligaban a tener este periférico aparte. Además, el refresco y renderizado de la pantalla al hacer scroll con teclas direccionales, se ve super fluido y dinámico.

La pantalla es solo Full HD en este modelo y aunque uno esperaría mucho más de equipos de alta gama, sus 120 Hz hacen que cualquier videojuego se vea realmente bien. Yo probé ‘Starcraft 2′ y ‘Red Dead Redemption 2′ a full en características gráficas y la experiencia realmente lo vale, pues son dos juegos que explotan bastante estas características en mayor o menor medida.

Una característica que para muchos quizá pasa desapercibido, pero que un amigo amante del diseño me lo hizo notar, es que la pantalla tiene unos bordes casi imperceptibles que evitan que esta tenga contacto con el teclado. Esta característica, además de proteger la pantalla de cualquier golpe lateral, nos habla de la dedicación de los diseñadores.

SONIDO Y CONECTIVIDAD

La ubicación de las ranuras para la salida del sonido es super estratégica, justo en los vértices inferiores de la base, logrando un sonido efectivo incluso con el equipo sobre el regazo. A esto debo agregar el poco sonido que emite el equipo respecto a la refrigeración, todo un acierto.

Sin embargo, algo que no me gustó mucho fue la ubicación de las ranuras como la de carga de la batería, en una zona bastante incómoda si se piensa usar un periférico como el mouse. Por otro lado, de no ser por la adición de la XG Mobile que le ofrece el resto de ranuras de conectividad, la laptop por sí sola carece de la conectividad que uno espera de un equipo portátil.

CONCLUSIONES

Se trata de un gran equipo, sobrio y con una potencia extraordinaria si se piensa usarlo como PC de escritorio. Incluso como portátil, su gráfica es envidiable para el tamaño y peso que tiene, y pese a que no tiene las típicas características de iluminación a colores y el aspecto de un equipo gamer, tiene todos los componentes para que nuestros videojuegos más exigentes corran sin problema.

Sin embargo, el hecho de convertirla en una tablet no logra convencerme pues me parece una adición poco práctica si se trata de un equipo gamer o para uso de programas pesados propios de un diseñador o editor digital.

Otro tema que siempre se le ha criticado, por ejemplo, a la compañía Apple, es la creación de periféricos y conectores propios de la marca, que obligan a sus compradores a depender de ellos. En el caso de estos equipos, el conector de la XG Mobile es bastante grande y en la Flow X13 le sacrifica bastante espacio vital en uno de sus costados. Esta es una característica que, entiendo, se hace con un objetivo comercial, pero limita demasiado al consumidor.

Con todo, Asus vuelve a sorprender con su incansable motivación y constante innovación en el rubro de las portátiles, y específicamente en el sector gamer. Una característica de la marca que ya se está haciendo costumbre y se agradece.

