Imaginemos. Un médico particular tiene separado un día para atender 10 citas programadas. Cinco pacientes asisten, mientras que los otros cinco no lo hacen y peor aún, nunca avisan que faltarán. Simplemente no llegan y hacen que el médico los espere en vano. ¿Cómo hacer para que este pueda conseguir una compensación por el tiempo y dinero perdido? Una solución para ello es lo que ofrece Preauth, un emprendimiento peruano que ha sido recientemente considerada como Mejor Startup en el Perú Venture Capital Conference y en el Startups Latam Fest, de Chile.

Según explican sus fundadores, Preauth es una plataforma que ayuda a que los negocios puedan manejar preautorizaciones y garantías con sus clientes. Volviendo al caso del médico. Una garantía le hubiese permitido cobrar al profesional una penalidad a cada cliente que no asistió. La misma solución aplicaría a otros negocios, por ejemplo, el rubro de hotelería o alquiler de bienes.

Si las cobranzas en una empresa resultan un dolor de cabeza, Preauth promete automatizar la gestión de garantías, desde su reserva hasta su posible cobro. Y los clientes pueden hacer el seguimiento a través de herramientas de fácil uso.

La startup tiene por ahora cuatro verticales de trabajo: hotelera, alquileres, financiera y de salud. Son 20 los clientes que han adquirido esta tecnología en cinco países, indica Juan José Roca Rey, uno de los fundadores. Además, cuentan con alianzas con los principales procesadores de pago de la región.

Los inicios de Preauth se remonta a semanas antes de la pandemia. Posteriormente el feedback les permitió perfeccionar su servicio, hasta llegar a ofrecer la tecnología que manejan hoy.

Juan José celebra los logros de Preauth, pero también nos señala que en los últimos años las startups peruanas están atrayendo la mirada de inversores en el exterior. Una señal de que el sector va avanzando. Pueden ingresar a Preauth en: preauth.io

Preauth fue reconocida como Mejor startup en los eventos de: Peru Venture Capital Conference (Lima, Peru) y Startups Latam Fest (Santiago, Chile).

