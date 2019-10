¿Tu cuenta de Pokémon GO ha sido baneada de manera permanente? Muchas personas han expresado a través de las redes sociales que el juego de Niantic está fallando en aquellos usuarios que cuentan con un celular de Xiaomi. ¿Qué es lo que está pasando?

Un usuario de Reddit, Leiftr, indicó que ha tenido problemas para loguearse a Pokémon GO durante los últimos días. Indicó que no es posible jugar pese a que ha realizado varios esfuerzos para conectarse.

"No puedo pensar en otra explicación que no sea algún problema técnico con jugar Pokemon GO en el teléfono Xiaomi Redmi 5. El Soporte de Niantic dice repetidamente que, mientras cumpla con todas las normas, no debería haber ningún motivo de preocupación, pero aquí estoy al borde de la prohibición permanente para nada", menciona la fuente.

¿A qué se debe? Los propietarios de dispositivos Xiaomi Redmi 5, 5 Plus, Note 5, Note 7 y otros que han recibido la notificación, se debe a que la versión de firmware MIUI 10.3.1.0 genera un cambio de horario permanentemente que daña al juego instalado en tu teléfono.

Este es el comunicado que Pokémon GO envía a los usuarios baneados por un error con los dispositivos de Xiaomi. (Foto: Reddit - Semeliranda)

Usuarios de Reddit informan que para evitar problemas, se recomienda no instalar estas versiones de firmware hasta que se corrija la situación. Por el momento, no está claro qué hacer para los jugadores que ya han recibido una prohibición.

Por el momento, se espera que Pokémon GO pueda llevar a cabo una nueva actualización para octubre, la misma que trae una serie de elementos por Halloween.

El próximo evento de Halloween de Pokémon GO iniciará este 21 de octubre y finalizará hasta el 2 de noviembre en el cual los entrenadores esperan ver a nuevos Pokémon de Tipo Fantasma y Oscuro de la quinta generación, así como los bonos 2x Catch, Hatch Candy Bonus y 2x Buddy Candy y una nueva Investigación Especial con Darkrai.