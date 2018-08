¿Por qué los occidentales le temen a los robots, pero los japoneses no?

Joi Ito, empresario inversor en capital riesgo y director del Laboratorio de Medios del MIT, así como creador de PSINet Japan, Digital Garage e Infoseek Japan, explicó que los japoneses no le tienen miedo a los robots, porque estos “siempre han sido parte de la psique japonesa”, mientras que los occidentales temen el "potencial de los robots para dominar a los humanos".

"Crecí mirando anime como Evangelion, que muestran un futuro en el cual las máquinas y los humanos convergen en un éxtasis ciborg. Tales programas hicieron que muchos de los niños como yo nos llenásemos de sueños sobre volvernos superhéroes biónicos", dijo en un artículo en el portal Wired.com.

Ito considera que el concepto occidental de humanidad es limitado, ya que no cuestiona cosas importantes, como por ejemplo, si tiene derecho a explotar el medioambiente, los animales o los robots.

Además, explicó que el sintoísmo, religión nativa de Japón, no cree que los humanos sean particularmente "especiales". “En cambio, hay espíritus en todo, algo así como la Fuerza en Star Wars. La naturaleza no nos pertenece, pertenecemos a ella y los espíritus viven en todo, como rocas, herramientas, hogares e incluso espacios vacíos”.

Aseveró que es muy común la idea general de que los japoneses aceptan a los robots más fácilmente que los occidentales y citó a Osamu Tezuka, creador de Astro Boy: "Los japoneses no distinguen entre el hombre, la criatura superior, y el mundo a su alrededor. Todo está unido y aceptamos a los robots sencillamente, como al mundo entero a nuestro alrededor, los insectos, las rocas: todo es uno. No tenemos ninguna de las actitudes suspicaces hacia los robots como seudo-humanos que se ven en Occidente. Aquí no se ve resistencia, sino tranquila aceptación".

Sobre la cultura popular occidental, dijo que aunque en ella han existido robots amables, como R2-D2, "comparado con Japón, el mundo occidental es muy receloso de los robots".

Temor a ser dominados por robots



Indicó que la deshumanización de la esclavitud en escala industrial en Occidente consolidó el temor a ser derrocado por los oprimidos, volverse oprimido de algún modo. Esto se convirtió en pensamiento dominante.

"En Occidente, muchas personas poderosas expresan públicamente sus temores sobre el poder potencial de los robots para dominar a los humanos, y orientan la conversación pública. Sin embargo, muchas de esas mismas personas también se lanzan a toda velocidad a construir robots lo suficientemente poderosos como para hacer eso", dijo.