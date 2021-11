Esta es, quizá, una de las laptops más sobrias y elegantes de la gama Republic of Gamers (ROG) que Asus pone a disposición de los usuarios amantes de los videojuegos. Su apariencia y diseño no parecen competir con los equipos dedicados al gaming , sino que mantienen un perfil bajo y menos llamativo, pero no por eso menos interesante y potente para este fin.

El chasis, los puertos y conectividad, la pantalla, el procesador, todo parece indicar que los ingenieros de la compañía han pensado en lo que un usuario busca de un equipo que mantiene un equilibrio entre el entretenimiento y el trabajo pesado de alto requerimiento.

Como ya es costumbre, aquí un resumen de sus principales especificaciones técnicas para tenerlas siempre a la mano en caso de estar buscando este equipo:

ROG Zephyrus M16

Procesador

Intel® Core™ i9-11900H

Intel® Core™ i7-11800H

Gráficas

NVIDIA® GeForce RTX™ 3070

Pantalla

Pantalla 16′' QHD de 165Hz y 3ms con tecnología Adaptive-Sync y validación Pantone.

Soporta el 100% de color DCI-P3

Memoria RAM

8GB DDR4 integrado

8GB DDR4-3200 SO-DIMM

Soporta hasta 48 GB de RAM DDR4-3200

Almacenamiento

Hasta 2 TB PCIe® 4.0 SSD

Audio

Tecnología Dolby Atmos® en 6 altavoces inmersivos y 2 woofers con cancelación de fuerza Versátil y certificación Hi-Res.

Micrófono 3D con cancelación de ruido bidireccional con IA.

Cámara

720p HD webcam

Puertos y conectividad

1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x HDMI 2.0b

1x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery

1x RJ45 LAN port

1x card reader (microSD)

1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / power delivery

Batería

Ion-litio de 4 celdas, 90Wh

Carga rápida 50% en 30 minutos

Carga versátil Thunderbolt 4 con cargador Tipo C

Tamaño

35.5 x 24.3 x 1.99 ~ 1.99 cm

Peso

1.9 kg

ROG Zephyrus M16. (Imagen: Asus)

DISEÑO

Lo primero que llama la atención de la M16 es su diseño sobrio y elegante, con acabado suave al tacto y un recubrimiento de pintura que ayuda a minimizar las manchas y huellas dactilares. Cuenta con una bisagra ErgoLift 180° que permite una apertura sorprendente para una laptop a fin de mejorar la vista de la pantalla.

El chasis es de 15′' pero la reducción al mínimo de los bordes ha permitido que la pantalla sea de 16′', incluso logrando la incorporación de una webcam en la parte superior, algo que se agradece pues otros equipos de la marca no se permitieron este dispositivo, obligando a requerir de un periférico.

El teclado Stealth mantiene el ruido de las pulsaciones por debajo de los 30 dB y con su tecnología Overstroke acelera el punto de accionamiento de las teclas. Pero el tamaño más compacto de las teclas permite un touchpad un 20% más grande para facilitar la navegación.

PANTALLA

La pantalla es uno de los principales atractivos de este equipo, con una nitidez y colores vivos para los amantes de la calidad visual, sus 165Hz de tasa de refresco y 3ms de tiempo de respuesta, logran mostrar un desempeño fluido de los videojuegos triple A, especialmente los FPS de acción.

Casi sin bordes y con una relación pantalla-cuerpo del 94%, la pantalla QHD sobresale por su gran tamaño. Se confirma la relación de aspecto de 16:10, que le permite a Asus meter una de 16 pulgadas en un chasis de 15 pulgadas. Con un nivel de detalle impresionante y la posibilidad de visualizar el espectro de color completo gracias a la validación Pantone®, esta pantalla es la particularidad de este quipo.

PROCESAMIENTO

Videojuegos de alta gama y programas pesado de edición de audio y video requieren un nivel de procesamiento muy superior al normal, y este quipo lo tiene con su CPU Intel® Core™ i9-11900H de 11.ª Gen. una gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 3070, hasta 48 GB de memoria RAM DDR4-3200 en su versión máxima, la potencia no es problema. A todo esto se suma hasta 2 TB de almacenamiento PCIe® Gen 4 suficientes para los videojuegos más pesados.

Respecto al rendimiento, no tuve ningún problema, todo corrió muy bien y sin ninguna traba. Sin embargo, un tema recurrente en este tipo de equipos potentes es su capacidad de disipar el calor. Se entiende que para lograr el objetivo, el equipo inevitablemente generará mucho ruido al jugar.

Al respecto, Asus ofrece el compuesto de metal líquido que enfría la CPU, el módulo térmico antipolvo 2.0 mejora la estabilidad a largo plazo y los ventiladores Arc Flow generan un impresionante flujo de aire de manera lo más silenciosa posible, pero no tanta para mi gusto.

CONECTIVIDAD Y PUERTOS

Aquí debo admitir que fue un golazo para el equipo el colocar una gran cantidad de puertos pero especialmente el RJ45 LAN port y el card reader (microSD), dos entradas que se hacen extrañar de otros equipos que por su alta gama, prescinden de estos. Entiendo que cada vez se hace uno más dependiente del WiFi, pero tener la seguridad de que nos podemos conectar con un cable de red directo nos da tranquilidad.

Por otro lado, si eres de los que trabajan con programas de edición de fotos o video, que trabaja con cámaras y quiere tener acceso al material de manera más rápida y fluida, la card reader (microSD) será su mejor amiga, lo digo por experiencia.

CONCLUSIONES

Muchos comparan la Zephyrus M16 con la Zephyrus G15, pues las diferencias en cuanto a rendimiento no son muy grandes y la relación calidad precio nos obligan a tenerla en cuenta. Sin embargo, lo primero que llama la atención de la M16 es que ofrece una pantalla superior al otro modelo.

Una pantalla de este tipo requiere una fuente energética extrema, por lo que no esperaba gran duración de su batería. Sin embargo, sin jugar y solo viendo videos, la batería duró cerca de 5 horas.

En cuanto al juego, la laptop funciona muy bien, sin retrasos y con los gráficos altos no se sintió ningún problema. Explotar su capacidad visual fue lo mejor. Los triple A y especialmente los de tipo FPS no sufrieron ningún problema, sacando provecho a la gran pantalla.

VIDEO RECOMENDADO

Spider-Man: No Way Home presentó su segundo tráiler oficial y en esta edición de #Fans21 Alvaro Treneman analiza el trailer que ha dejado a muchos con las ganas de que el estreno se adelante ¿Se confirma el spiderverso?, ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield serán parte de lo nuevo de Marvel?