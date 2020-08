ASUS dejó de lado el fetiche de las dobles pantallas y los grandes armazones para presentarnos la portátil que se ha convertido en mi favorita de este año, la nueva ROG Zephyrus G14. Una laptop gamer que va en contra de todas las concepciones que se tienen de una laptop gamer: ultradelgada, ligera, práctica, sin dejar de lado las innovaciones en diseño y potencia.

La Zephyrus G14 tiene prácticamente todo lo que un gamer discreto y sofisticado busca en una portátil. Su diseño es elegante, sin presumir con los típicos colores psicodélicos que se esperan de un dispositivo para gaming, pero con la divertida característica del AniMe Matrix, un conjunto de leds en la parte trasera que se pueden personalizar a gusto para mostrar el mensaje que quieras.

Si eres de los que buscan el dato específico, aquí te comparto un resumen con sus especificaciones técnicas:

Grosor: 17,9 mm

17,9 mm Peso: 1,6 kg

1,6 kg Procesador: AMD Ryzen 9 4900HS a 3.2 GHz

AMD Ryzen 9 4900HS a 3.2 GHz Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q

NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q Memoria: 16 GB DDR4 3.200 MHz

16 GB DDR4 3.200 MHz Almacenamiento: 1 TB SSD NVMe M.2

1 TB SSD NVMe M.2 Pantalla: LCD IPS de 14 pulgadas antireflejos (85% de aprovechamiento del frontal)

LCD IPS de 14 pulgadas antireflejos (85% de aprovechamiento del frontal) Resolución: Full HD (1.920 x 1.080)

Full HD (1.920 x 1.080) Tasa de refresco: 120 Hz

120 Hz Conectividad: 2 x USB 3.2 tipo C Gen 2, 2 x USB 3.2 tipo A Gen 1, 1 x HDMI 2.0b, 1 x jack de 3,5 mm y 1 x cierre Kensington

2 x USB 3.2 tipo C Gen 2, 2 x USB 3.2 tipo A Gen 1, 1 x HDMI 2.0b, 1 x jack de 3,5 mm y 1 x cierre Kensington Conexiones: Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0 Sonido: Dolby Atmos y Hi-Res Audio

Dolby Atmos y Hi-Res Audio Autonomía de la batería: Hasta 10 horas con uso regular y poco más de 4 horas con uso exigente.

Hasta 10 horas con uso regular y poco más de 4 horas con uso exigente. Precio: 7,999 soles

DISEÑO

Con un peso de tan solo 1.6 kilos y una pantalla de 14″, es la laptop gamer más ligera con la que me he topado y no por las puras ASUS la promociona como la portátil gamer de 14 pulgadas más potente del mercado actual.

El diseño innovador de esta marca en cuanto a bisagras me sigue sorprendiendo, está vez la apertura del equipo eleva el teclado y lo deja en una posición bastante ergonómica, dejando espacio suficiente para mejorar la ventilación a través de sus muchas ranuras que pasan desapercibidas.

A falta de las dobles pantallas vistas en equipos anteriores, el espacio es aprovechado para un teclado cómodo, de buen recorrido en las teclas y una iluminación perfecta y discreta. Por su parte, un layout centrado y un touchpad clickeable en toda su área.

Sin embargo, las cuatro teclas que están por encima del teclado (control de volumen, micrófono y el launcher de ROG) quedan un poco aisladas. Por alguna razón no se aprovechó el lado izquierdo para colocar otros atajos que podrían ser importantes.

Con una superficie exterior mate que la convierte en un equipo limpio, ya que recoge pocas huellas y polvo. El interior y el reposa muñecas tiene un textura sutilmente gomosa y muy cómoda.

PANTALLA

La pantalla tiene un excelente contraste y brillo, algo a lo que esta marca nos tiene acostumbrados. Esta luce genial desde cualquier ángulo de visión y los 120 Hz de tasa de refresco la convierten en perfecta para darle a los videojuegos en la más alta resolución.

Seré sincero, hubiera preferido una pantalla mayor a las 14 pulgadas, pero entiendo que la idea era tener la portátil más compacta del mercado gaming. Por otro lado, nuevamente nos quedamos sin webcam integrada, una constante en ASUS que llama la atención pero que en esta ocasión, si buscaban darle mayor portabilidad a este equipo compacto, esto les juega en contra con el hecho de tener que llevar su webcam como periférico adicional a todas partes.

Fuera de todo esto, la resolución Full HD y la GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q hacen que no exista ningún problema al correr cualquier videojuego de última generación a 60 fps.

RENDIMIENTO

Con tareas 3D se siente un equipo de confianza, mantiene un rendimiento muy estable. La RTX no pasa de los 45°C. Además, Windows en este equipo es muy fluido, todas las animaciones del sistema van bien y sin tropezones.

Esto se debe a que no se ha escatimado en componentes internos pese a su compacto tamaño. Esta portátil viene con la poderosa Ryzen 9 4900HS de 8 núcleo con una excelente relación rendimiento-energía. Todo esto se mantiene muy ventilado gracias a la mecánica de la bisagra y las diferentes ranuras antes mencionadas, evitando la baja del rendimiento por sobrecalentamiento.

Fácilmente puede reemplazar a una PC de escritorio dedicada a diseño con programas pesados de edición de video, animación e imagen.

PUERTOS Y SONIDO

Lo interesante de este modelo son las opciones de carga de batería que ofrece, pues además de su típico puerto de carga, también añaden un puerto USB-C para cargar la laptop con un Powerbank de 65w, aumentando su autonomía y portabilidad. A esto se suma el puerto HDMI para conectividad a otras pantallas, el jack de audio y micrófono. Del otro costado tiene otro puerto USB-C y dos puertos USB-A.

Esta particular característica hacen que la autonomía de la portátil se alargue mucho más, llegando a las cerca de 10 horas con uso regular como navegación por internet o reproducción de video y poco más de 4 horas con uso exigente.

Sin embargo, los grandes ausentes de este modelo son la conectividad Thunderbolt y Ethernet. Entiendo que su objetivo era compactar todo, pero depender de la señal wifi no es el estilo de muchos, menos si hablamos juegos en línea en donde la estabilidad del Internet es clave.

Por último, sorprende oír un audio de tan buena calidad viniendo de un laptop y encima de una tan pequeña como esta. Incluso intenté tapar todas las áreas de donde se emitía el sonido y la sensación era genial, con mucho detalle y encima a volumen alto.

CONCLUSIÓN

Sin duda, es mi laptop gamer favorita en lo que va del año, salvo por la falta del Ethernet y el tamaño de la pantalla. Pero si eres de los que están en constante movimiento este dispositivo es para ti, ya que se encuentra un gran equilibrio entre potencia y portabilidad.

