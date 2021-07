Hablar de asistentes de voz llevan a pensar, irremediablemente, en ‘Jarvis’ y su carismática personalidad de Inteligencia Artificial, al lado de ‘Tony Stark’. Pero tener un ayudante con las capacidades que vemos en la saga de películas de ‘ Iron Man ’ y en la ciencia ficción en general es una posibilidad cada vez más cercana a la realidad.

Esta es la experiencia de Alexa, la asistente de voz que Amazon pone a disposición de sus usuarios mediante los nuevos dispositivos Echo, los parlantes interactivos, que responden a nuestra voz y que ya se encuentran disponibles para nuestro país con una serie de servicios y características bastante interesantes.

Pero antes de hablar de esta tecnología, y aunque suene algo obvio, cabe preguntarse ¿por qué adquirir un asistente de voz? Una pregunta a la que pretendo dar respuesta en este nota.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Primero que nada, hay que diferenciar a Alexa de los parlantes Echo. Si bien ambos son inseparables, ella es la asistente de voz de Amazon que puedes tener en algún dispositivo como el smartphone, y el otro es el parlante especializado para desarrollar las potencialidades de Alexa. Ambos conforman la experiencia completa que la compañía ofrece a sus usuarios.

Respecto del parlante Echo, aquí algunos datos específicos:

Dimensiones y peso

144 x 144 x 133 mm

970 gramos

Conectividad

WiFi ac

A2DP, AVRCP

Sonido

1 x woofer de neodimio 3″

2 x tweeters de 0,8″

Dolby Atmos

Entrada/salida jack

Extras

Alexa

Zigbee

Modo de bajo consumo

Botón para desconectar micrófonos

SONIDO Y ESTÉTICA

Mucho ha pasado desde el primer tipo de parlante que Amazon puso en el mercado, y este tiempo le sirvió para que vaya mejorando no solo en la parte técnica, sino también en el aspecto. Así pasamos de un modesto cilindro sonoro a una más estética esfera capaz de combinar perfectamente con el decorado de cualquier hogar.

Pero esta forma no solo es antojadiza. Resulta que su diseño esférico proporciona más flexibilidad con la ubicación de los altavoces y una mejor propagación del sonido, lo que maximiza la calidad de audio estéreo y espacial. Y cuando se trata de sonido, parece que Amazon hizo bien su tarea, ya que este Echo representa una mejora significativa con respecto a sus parlantes inteligentes anteriores.

Pero eso no es todo, esta generación de Echo viene con sonido adaptativo, por lo que puede ajustarse a la acústica de la habitación en la que lo uses. Personalmente, no noté una gran diferencia en la salida de una habitación a otra, pero el parlante sonaba bastante bien en las distintas salas y en las diversas superficies que utilicé para las pruebas.

Entre el woofer de 3 pulgadas del Echo y los tweeters duales de 0,8 pulgadas, los graves y los medios de rango inferior son más ricos y fuertes. Siempre suelo probar la capacidad de unos buenos altavoces con los sonidos graves y cómo se mantienen. Para eso busco canciones con un buen bajo como ‘Another One Bites the Dust’ de Queen (ojo al tip) y subo el volumen para notar si se nota la saturación. En ese aspecto, el Echo mantuvo los graves de manera sorprendente.

EL MANOS LIBRES PERFECTO

Sin embargo, la experiencia de los parlantes Echo va más allá de solo escuchar música como con cualquier otro parlante por bluetooth, pues la asistente Alexa se enlaza a la red wifi del hogar para aumentar su versatilidad y así, además de programar alarmas, puedes conocer datos sobre el clima, tener acceso a muchísimas radios a través de Spotify, escuchar un resumen de las noticias del Perú y del mundo, entre otras opciones.

Sin duda, lo que más me gusta de esta tecnología es que te resuelve dudas sobre prácticamente cualquier tema, siempre que le hagas la pregunta correcta. Conocer la edad de una celebridad, la fecha de un acontecimiento histórico, los síntomas del COVID-19 y todo lo que se nos ocurra, se encuentra a una pregunta de distancia y hace que uno se sienta ‘Tony Stark’ por un momento.

Es esta característica de los parlantes inteligentes que los hace geniales para aprender, su conexión a la web da un acceso más dinámico y cómodo a la gran cantidad de información que allí existe, evitando todo lo que implica una búsqueda convencional en Internet a través de una computadora o smartphone que, aunque suene exagerado, muchos no saben o pueden hacerla. Es, quizá, el manos libres perfecto.

Y justamente para lograr ese propósito, el receptor Zigbee incorporado hace que los dispositivos domésticos inteligentes se conecten a su altavoz inteligente, como las luces de la casa o los sensores de seguridad sin la necesidad de un concentrador adicional. Con esta característica se amplía la gama de dispositivos que los usuarios de Echo pueden instalar en su casa sin las molestias y los gastos adicionales de un centro doméstico inteligente.

PROS Y CONTRAS

Lamentablemente no todo es color de rosa, pues existen algunas características que todavía no están disponibles. Por ejemplo, no todo el contenido está en español, lo que limita las capacidades de Alexa en nuestra región.

Para acceder a toda la experiencia que ofrece Alexa se requiere tener cuentas en los distintos servicios de Amazon, como por ejemplo los audiolibros o el catálogo de canciones de Amazon Music Unlimited. Es posible escuchar el gran catálogo de radios que ofrece Spotify o las radios nacionales, pero no deja de ser un hecho que puede resultar algo molesto para algunos.

Probé los audiolibros y nuevamente saltó el tema del idioma, ya que el catálogo de libros para escuchar es menor en español. Sin embargo, el contenido en nuestro idioma es algo que irá aumentando conforme la demanda de este tipo de dispositivos crezca en nuestra región.

Se agradece que exista el botón para apagar el micrófono para evitar confusiones. A los que piensan que son grabados constantemente, ahora tienen la opción de apagar la escucha del dispositivo.

El sonido y la constante mejora de la inteligencia artificial de Alexa convierten este Echo en un dispositivo mucho más valioso que sus versiones anteriores, además de distinguirse de su competencia, por lo que obtener toda esta experiencia tecnológica bien vale la pena para cualquier hogar.

