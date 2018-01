Durante los últimos años, en el mercado de los smartphones han aparecido una gran cantidad de marcas nuevas y fabricantes de teléfonos procedentes de China con buenos precios y sorprendentes especificaciones.



A pesar de este auge en las exportaciones de celulares del gigante asiático, muchos fabricantes no han dado el paso de la internacionalización de sus productos y se han limitado a crecer a nivel local. No obstante, con un mercado interno con más de 1.300 millones de clientes potenciales como es el chino, no resulta complicado crecer.



Este es el caso de Xiaolajiao, uno de los pujantes fabricantes de smartphones chinos que ha prosperado a nivel local, pero que ahora cuenta con el músculo financiero y la madurez necesaria para lanzarse a la conquista del mercado global bajo la marca iLA y lo hace de la mano del iLA X, un smartphone con Android realmente interesante.



Especificaciones técnicas

El iLA X viene con una pantalla de 5,5 pulgadas y una relación de aspecto de 18:9 con unos marcos muy ajustados. Además cuenta con un procesador de cuatro núcleos MT6737 de MediaTek junto a 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, que puede ampliarse hasta 128 GB con una tarjeta micro SD.



También es importante destacar que el iLA X viene con una batería de 2.500 mAh que, aunque puede parecer algo escasa en comparación con algunos rivales, el bajo consumo energético de sus componentes le garantizan una autonomía equivalente.



En el apartado fotográfico, el iLA X equipa una cámara trasera de 13 megapíxeles firmada por Samsung que permite disparar fotos con el tan deseado efecto 'Bokeh' que crea un efecto de desenfoque en tus retratos. La cámara delantera cuenta con un sensor de 5 megapíxeles.



Este es el diseño del nuevo iLA X. (iLA) Este es el diseño del nuevo iLA X. (iLA)

Precio y disponibilidad

Este nuevo modelo que se da a conocer en Europa ya está disponible en tiendas online como AliExpress . Con motivo de este nuevo lanzamiento, iLA ha iniciado una promoción de descuento por tiempo limitado en los que puedes conseguir tu iLA X por € 81,70 (300 soles).