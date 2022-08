Los celulares Android lideran el mercado de teléfonos móviles. Por ello, son propensos a infectarse por diversos medios. La compañía de seguridad online internacional Bitdefender identificó cuáles son las amenazas más frecuentes para los usuarios y brindó algunos consejos para prevenirlos.

A medida en que avanza la tecnología, ciberdelincuentes trabajan más para tratar de hallar formas de evadir todos los estándares de seguridad de cualquier plataforma.

El primer y segundo lugar de la lista lo ocupan el spam (43.53%) y las URL no confiables (41.28%). Los usuarios deben pensar bien antes de ingresar a páginas web inseguras o abrir enlaces, pues podrían toparse con una de estas.

El spam toma forma de mensajes no deseados con enlaces a campañas o productos fraudulentos, pero también pueden ser páginas sin contenido, o que redireccionan o imitan a otros sitios. Las URL no deseadas son identificadas por provenir de un dominio sospechoso o sin un enlace activo, como no tener un “http:” al inicio y/o no contar con certificado de seguridad.

Si se reconocen estos rasgos, lo recomendable sería bloquear todas las direcciones, y sus similares. No obstante, estas amenazas están en constante evolución y con el tiempo se volverán imperceptibles, es por esto que una solución en el celular nunca está de más.

