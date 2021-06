Motorola, parte del grupo Lenovo, anunció el récord histórico de Market Share (cuota de mercado) de la marca en América Latina, según el IDC Mobile Phone Tracker 1Q21, informe que contiene el análisis del primer trimestre de 2021. De enero a marzo, Motorola Mobility alcanzó 20.9% en volumen (cantidad de unidades), gracias a un crecimiento regional de 67% año contra año, mientras que la industria sólo creció 19%.

La empresa se encuentra en la segunda posición del mercado de manera ininterrumpida durante los últimos 5 años.

En el caso de Perú en particular, Motorola creció un 106% en el trimestre de enero a marzo de este año, en una industria que creció 59%. Al cierre de marzo, la compañía cuenta con 12.6% de Market Share, según IDC, lo que representa un crecimiento interanual de más de 2.9 puntos porcentuales. Comparado con el trimestre anterior, de octubre a diciembre de 2020, el crecimiento fue también de más de 5 puntos porcentuales.

La nueva estrategia

“Pese a que en Perú los primeros meses de la pandemia las ventas se desplomaron, tanto los consumidores como las empresas nos fuimos adaptando a esta nueva realidad, y logramos volver a crecer. En nuestro mercado en particular, a pesar de una competencia cada vez más fuerte, los desafíos económicos y la pandemia, logramos adaptarnos rápidamente redefiniendo nuestra estrategia comercial y ofreciendo más opciones a nuestros usuarios”, comentó Héctor León, gerente general de Motorola Perú.

“Durante el último trimestre, Motorola lanzó en el país la renovación de su familia moto g, con la llegada del moto g 5G, y los moto g20, moto g30, y moto g100”, agregó.

Según el anuncio de resultados financieros de Lenovo a nivel mundial, realizado el 27 de mayo, el trimestre de enero a marzo en particular fue el mejor desde que Lenovo adquirió Motorola: los ingresos del Mobile Business Group (MBG, Motorola) obtuvieron un gran crecimiento de 86% interanual, logrando US $1,54 mil millones, e ingresos antes de impuestos (pre tax income) de US$ 21 millones.

