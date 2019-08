¡Cuidado! Estos datos personales revelas al registrar tu número de teléfono en apps

Hay un dato de nuestra vida privada que exponemos todo el tiempo y sin pensarlo dos veces, se trata de nuestro número de teléfono. Lo introducimos a la hora de registrarnos en una app, cuando pedimos delivery, o para adquirir descuentos en establecimientos comerciales.



Brian X. Chen cuenta en su columna, publicada en 'The New York Times', que los números telefónicos de ahora ya no pertenecen a líneas fijas, como lo era antiguamente. Ahora, son digitados en smartphones, que incluye aplicaciones y servicios en línea que están enganchados a nuestra vida personal. Eso puede conducir a información de nuestro mundo real, incluyendo dónde vivimos y más.

"Emre Tezisci, investigador de seguridad de Fyde [firma de seguridad móvil] que tiene experiencia en el campo de las telecomunicaciones, se dio a la tarea con gusto. Él y yo no nos conocíamos y jamás habíamos hablado. Puso mi celular en un directorio de registros públicos y, poco después, ya tenía todo un expediente sobre mí, el cual incluía mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi dirección, los impuestos inmobiliarios que pago y los nombres de familiares", se lee en la columna del experto en tecnología.

¿Qué puedes hacer para protegerte?

El periodista sugiere tener un segundo número para evitar posibles riesgos, como robollamadas. Aplicaciones como Google Voice y Burner te permiten crear un número distinto que puedes usar para llamar y enviar mensajes de texto.

"En cuanto a la autentificación de dos factores, la mayoría de las empresas tecnológicas ofrecen otras opciones de verificación. Estas incluyen aplicaciones que generan códigos de seguridad temporales o una llave física de seguridad que puede conectarse. En general, esas alternativas son más seguras que usar un número telefónico", detalla en su columna.