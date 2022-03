El mundo de los televisores está plagado de modelos, tamaños, versatilidad pero sobre todo tecnología de mejoramiento de la imagen en movimiento con la intención de que el ojo del espectador aprecie la mejor calidad posible, con mayor nitidez y fluidez. En esta lucha por mejorar la experiencia audiovisual de sus usuarios en casa, es que muchas marcas de televisores desarrollan toda una gama de tecnologías cautivantes.

En ese ambiente competitivo es que aparece el nuevo QNED MiniLED de LG , un televisor que fusiona tecnologías de la compañía surcoreana en una nueva versión más sofisticada con la imagen y el color. Pero lo que más llama la atención es el sistema mini LED.

Antes de empezar la reseña, un resumen de sus principales especificaciones técnicas:

LG QNED 90 MiniLED

Tecnología Mini LED

Tipo de Pantalla Quantum Dot Nanocell 4K

Procesador a7 Generación 4 AI

Resolución 4K

Tasa de refresco 120Hz

Formato: HDR Dolby Vision IQ

Sonido Dolby Atmos (40w-2.2ch)

Sistema Operativo WebOS 6

Inteligencia LG ThinQ AI

Diseño Ultra Screem

4 conectores HDMI 2.1 para las nuevas videoconsolas y 3 puertos USB

TECNOLOGÍA MINI LED

Mucho tiempo ha pasado desde que los televisores llegaron a nuestras vidas, y las pantallas LED parecen haberse apoderado de este mercado, mejorando la imagen considerablemente. Es esta tecnología la que LG trabajó en en sus nuevos equipos con la incorporación de los Mini LED.

Todo televisor LED utiliza una serie de tiras de diodos emisores de luz detrás de un panel. Este filtra la luz blanca y genera los colores de las formas en movimiento que se aprecian en el televisor, con gran calidad y nitidez. Sin embargo, hay un problema frecuente en todo televisor LED al momento de mostrar un color en particular: el negro.

Con la distribución y el tamaño de estos LED se hace muy complicado obtener un color negro real, pues las luces blancas detrás del panel siempre están iluminando. A esto se le denomina contraste y es justamente aquí donde entra a tallar la tecnología mini LED.

QNED significa nanodiodo emisor cuántico, que básicamente es un diodo emisor de luz mucho más pequeño de lo normal y por su tamaño, se pueden albergar una mayor cantidad de ellos en el mismo espacio que ocupaba uno solo LED convencional. Esta característica permite una distribución más precisa de la luz, pero además, con la tecnología de atenuación que apaga algunas de esas luces cuando muestran escenas más oscuras, se logra un negro más real en comparación a otros televisores.

Es así que el QNED Mini LED utiliza aproximadamente 30,000 Mini LED para producir una imagen brillante de alta calidad, y alrededor de 2,500 zonas de atenuación únicas ofrecen negros más reales con un efecto de halo reducido incluso en las escenas más oscuras, para tener como resultado una imagen que se ve bastante bien con un contraste sorprendente.

NANO CELL + QUANTUMDOT = QUANTUM DOT NANOCELL

Estas dos tecnologías se fusionaron para proporcionar una calidad de color realmente sorprendente. Por un lado las partículas integradas en el panel IPS de la pantalla, conocidas como Nano Cell, se encargan de no absorber la luz que no es útil y así conseguir un color más preciso. Por otro lado, las moléculas microscópicas o Quantum Dots se encargan de emitir luz con un color específico más puro, dependiendo de la luz de los mini LED que tienen tras ellos.

Esta fusión de tecnologías logran un realismo en color sorprendente en comparación con pantallas LCD convencionales y rivalizando con las OLED. Según LG, las certificaciones de empresas independientes como Intertek, determinan un volumen de color del 100%, lo que significa que este equipo puede expresar el 100 % del espectro DCI-P3 en un espacio de color 3D que cubre el rango de luminancia completo del televisor.

En comparación con las generaciones de televisores anteriores, la diferencia en el brillo y los colores es evidente en el QNED.

SISTEMA Y PROCESADOR

El QNED 90 viene con el procesador a7 Gen 4 pensado para la inteligencia artificial (AI) que utiliza una combinación de algoritmos de aprendizaje automático a fin de reconoce automáticamente el género del contenido y las condiciones de iluminación ambiental y luego optimiza la configuración de la pantalla en consecuencia. También puede analizar el tipo de contenido, ya sea películas, deportes, animación o estándar, y ajusta automáticamente la imagen y el sonido para adaptarse mejor al género.

Pero no solo la imagen, la IA también ajusta funciones de audio más avanzadas, como mezcla ascendente 5.1, control de sonido adaptativo y ajuste acústico de IA.

La interfaz del sistema webOS 6.0, que es la nueva versión 2021 de la plataforma anual de sistema operativo inteligente de LG con todas las aplicaciones y funciones que incluye, es amigable y fácil de manejar.

ASPECTOS GENERALES

El televisor que puse a prueba era de 68 pulgadas, la versión más pequeña de esta línea y sin embargo el tamaño de su pantalla se ve imponente desde un inicio. Estéticamente, tiene un diseño bastante sobrio y sin mayor pretensión mas que ser eficiente.

Viene con dos patas que se adosan fácilmente a ambos lados del gran televisor y que le da estabilidad, pero que necesitan un espacio profundo para que puedan fijarse seguramente. Pese a sus cerca de 30 kilos de peso, definitivamente es un televisor para adosarlo con un rack, porque nunca tuve la sensación de seguridad con sus patas.

Las entradas están orientadas lateralmente a la izquierda del televisor y son de fácil acceso si este está montado en la pared. Esta distribución ofrece una mejor organización de los cables algo que se agradece bastante.

Una de las mejores características del televisor es el nuevo Magic Remote mejorado también tiene una etiqueta NFC incorporada. Dependiendo del smartphones a disposición, los usuarios de Android pueden tocar el control remoto y automáticamente comenzar a compartir contenido desde el dispositivo al televisor.

Además, los usuarios de iOS y Android pueden usar la aplicación LG ThinQ para compartir el audio de los televisores con su teléfono inteligente. A partir de ahí, se pueden usar los auriculares existentes. Sin duda, unas características bastante interesantes.

CONCLUSIONES

Este es un televisor con una calidad de imagen impactante, el contraste es superior y el brillo casi se compara con las OLED que la misma marca promociona, además, la tecnología que existe detrás de esta calidad visual es sorprendente, principalmente las luces LED más pequeñas que ofrecen mejoras considerables.

Algo que no noté tan sorprendente fue la calidad de sus altavoces. La gran calidad gráfica no van a la par con el sonido y aunque con los auriculares es otra experiencia, los altavoces del televisor por sí solos no dan la talla a mi parecer.

El control remoto mejorado es un plus, con la tecnología a la que LG ya nos tiene acostumbrados, pero esta vez con atajos a las principales plataformas de streaming. La interfaz de sistema es bastante intuitiva y sencilla de manejar, por lo que encontrar lo que se necesita no es difícil.

Este es un televisor pensado para los que quieran explotar al máximo la calidad de imagen con las tecnologías disponibles hasta el momento, pero por un precio que todavía se mantiene elevado, su publico será todavía exclusivo.

