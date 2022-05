ASUS presentó su nueva línea 2022 de computadoras portátiles sofisticadas y de alto rendimiento Zenbook Pro y Zenbook S, junto con las nuevas generaciones de laptops Vivobook Pro, Vivobook S y la nueva Vivobook Slate 13 Artist Edition en un evento de lanzamiento en línea titulado The Pinnacle of Performance.

El nuevo portafolio de laptops Zenbook Pro y Zenbook S incluye computadoras portátiles estándar, convertibles y de doble pantalla que varían en tamaño desde 13″ hasta 17.3″, todas con un nuevo diseño moderno y los últimos procesadores Intel Core™ H-Series de® 12ª generación de alto rendimiento o procesadores AMD Ryzen™ 6000 H-Series, hasta GPU para laptops NVIDIA GeForce RTX Serie 30 con los beneficios del ecosistema NVIDIA Studio, junto con una deslumbrante variedad de innovaciones que mejoran el rendimiento y la productividad.

“En ASUS, continuamos en nuestra búsqueda incesante de la innovación para llevar la creatividad de todos al siguiente nivel”, dijo Rex Lee, Vicepresidente de ASUS y Jefe de la unidad de negocios de PC. “Gracias a nuestros usuarios, ASUS se ha convertido en la marca de computadoras portátiles para creadores NVIDIA® Studio número 1 en todo el mundo. Y desde el lanzamiento de nuestra línea de computadoras portátiles OLED más completa en 2021, ASUS se ha ganado el puesto número 1 mundial para computadoras portátiles OLED “, continuó.

“Con la mejora completa de nuestras nuevas series Zenbook Pro y Zenbook S, estas icónicas series de portátiles compactas premium no solo llegan a la cima del rendimiento, sino que también cuentan con impresionantes pantallas OLED, innovaciones únicas y un nuevo aspecto moderno”

Durante el evento, Galip Fu, Director de Marketing Global de ASUS, PC de Consumo, presentó una nueva y poderosa campaña de marketing llamada Incredible Comes From Within para Zenbook. “En los últimos 10 años, la serie Zenbook se ha transformado, reflejando perfectamente el viaje de ASUS en busca de lo increíble”, explicó. “Con nuestra nueva cartera 2022, Zenbook pasa al siguiente nivel. Lo increíble viene de dentro de ti, de todas las personas que ven las cosas desde diferentes perspectivas, creando lo que nunca se ha creado. Zenbook está perfectamente posicionado para apoyar a aquellos que no se conforman, por lo que este año, estamos lanzando la campaña Incredible Comes from Within para continuar en busca de lo increíble”.

Asus se ha asociado con NVIDIA para llevar todos los beneficios de NVIDIA Studio a las nuevas computadoras portátiles Zenbook Pro, incluidas las optimizaciones de software y los controladores NVIDIA Studio preinstalados para mejorar el rendimiento y la confiabilidad en todas sus aplicaciones creativas favoritas. Los artistas podrán crear a la velocidad de la imaginación gracias a los beneficios de hardware dedicados que aceleran los flujos de trabajo de 3D, edición de video, transmisión en vivo y diseño gráfico. Y tienen acceso a herramientas exclusivas de NVIDIA, incluidas NVIDIA Omniverse para edición y colaboración 3D, NVIDIA Broadcast para transmisión en vivo y NVIDIA Canvas para pintura de paisajes asistida por IA.

Rediseñado para el rendimiento

Las series de laptops premium Zenbook Pro y Zenbook S 2022 cuentan con un aspecto completamente nuevo de “Zen moderno”, lo que les da una apariencia ordenada y sofisticada, con nuevos detalles como los bordes destacados con corte de diamante y el nuevo logotipo de la tapa con el monograma ‘A’ de ASUS. Continuando con la tradición de Zenbook, el énfasis está en la elegancia y la portabilidad combinadas con un rendimiento líder en su clase.

Para un rendimiento sin precedentes en un chasis compacto, las series Zenbook Pro y S ahora utilizan hasta los últimos procesadores Intel® Core™ serie H de 12ª generación o AMD Ryzen™ serie 6000 H. El máximo rendimiento sostenido, hasta una potencia de diseño térmico combinado (TDP) de 140 W dependiendo del modelo, está garantizado por soluciones de refrigeración nuevas y mejoradas en toda la gama, incluidas ASUS IceCool, IceCool Plus y IceCool Pro. Además, Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) y Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) presentan el nuevo Sistema Aerodinámico Activo Ultra (AAS Ultra), un innovador mecanismo de inclinación automática que eleva la pantalla táctil secundaria ScreenPad™ Plus o el teclado ASUS ErgoSense para permitir una mejor refrigeración y ergonomía.

El Zenbook más potente de la historia: Zenbook Pro 16X OLED

El modelo insignia de la nueva línea es Zenbook Pro 16X OLED, una computadora portátil para creadores sin compromisos con una gran cantidad de características de diseño innovadoras, todas diseñadas para ayudar a la creatividad sobre la marcha, incluido el mecanismo AAS Ultra para un máximo rendimiento. La potencia y el rendimiento excepcionales del Zenbook 16X OLED se empaquetan en un cuerpo único compacto de 2,4 kg, mecanizado por CNC para obtener solidez en una aleación de aluminio súper resistente de grado aeroespacial, que tiene solo 16,9 mm de grosor, por lo que es fácil ser creativo en movimiento.

El Zenbook Pro 16X OLED es un portátil validado por NVIDIA Studio, equipado con hasta un procesador Intel® Core™ i9 12900H de 12ª generación y una GPU NVIDIA GeForce RTX™ 3060 Para portátiles, Zenbook Pro 16X OLED ofrece un rendimiento móvil extremo. Los componentes de alto rendimiento en su corazón necesitan ser enfriados de manera efectiva para alcanzar su máximo potencial. Esto comienza con el nuevo sistema de enfriamiento ASUS IceCool Pro, que utiliza dos ventiladores IceBlades silenciosos, cada uno con 97 cuchillas curvadas en 3D. Estos enfrían la cámara de vapor y el tubo de calor de 5 mm de la CPU y la GPU, y el aire caliente se ventila de manera eficiente al exterior a través del nuevo mecanismo AAS Ultra, con su elevación de 14,5 mm que también inclina el teclado en ángulo ergonómico de 7°.

El resultado es que la CPU y la GPU pueden desempeñarse a un TDP combinado de hasta 140W en modo Rendimiento sin limitación, y pueden funcionar más silenciosamente, a un volumen aproximado de 40 dB en modo Estándar. La batería de alta capacidad de 96 Wh proporciona hasta 9 horas de autonomía para garantizar que zenbook Pro 16X OLED supere incluso los días de trabajo más exigentes.

Para obtener imágenes impresionantes, la Zenbook Pro 16X OLED está equipada con una pantalla táctil Dolby Vision® 4K OLED HDR de 16″ 16:10 con un brillo máximo de 550nits líder en el mundo, que está validada por PANTONE® para la reproducción de color estándar de la industria, tiene una cobertura del 100% de la gama de colores DCI-P3 de grado cinematográfico y cuenta con la certificación VESA DisplayHDR™ True Black 500 para los negros más profundos.

Otras características innovadoras y mejoradas incluyen el nuevo sistema de iluminación inteligente ASUS White-RGB que permite la interactividad inteligente, como alertas visuales para el estado de potencia o rendimiento; el controlador giratorio ASUS Dial para un control preciso de las aplicaciones creativas en la punta de los dedos; y un panel táctil ampliado con retroalimentación háptica para mayor comodidad al hacer clic en cualquier lugar.

Zenbook Pro 16X OLED redefine lo que debe ser una laptop para creadores y ayuda a elevar la creatividad al siguiente nivel.

Zenbook Pro 14 Duo OLED: La evolución de la doble pantalla

El nuevo Zenbook Pro 14 Duo OLED es una laptop de doble pantalla para creadores potente y compacta que también la primera laptop OLED de 14,5″ y resolución 2,8K de 120 Hz del mundo. Cuenta con una pantalla táctil secundaria ScreenPad Plus de 12.7″ más grande y brillante, combinada con el diseño de inclinación automática AAS Ultra que mejora tanto la refrigeración como la ergonomía.

La increíblemente potente Zenbook Pro 14 Duo OLED es una laptop certificada por Intel® Evo™ que permite a los creadores aumentar al máximo sus poderes creativos. El procesador insignia Intel® Core™ i9 12900H de hasta 12ª generación y la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti para Laptops están refrigerados para un rendimiento extremo por la tecnología ASUS IceCool Plus, para alcanzar un TDP combinado de hasta 85W con la ayuda del innovador mecanismo AAS Ultra, que ventila el chasis de manera eficiente y también inclina la pantalla táctil secundaria ScreenPad Plus de última generación en 12°, colocándola en un ángulo cómodo para el tacto y la visualización para garantizar una experiencia perfecta e inmersiva.

Para imágenes de nivel de estudio, la pantalla táctil principal Dolby Vision 2.8K OLED HDR 16:10 líder en el mundo tiene una frecuencia de actualización suave de 120 Hz, un brillo máximo actualizado de 500nits, precisión de color validada por PANTONE y cobertura de colores de grado cinmeatográfico 100% DCI-P3, así como cuidado ocular certificado por TÜV Rheinland.

La Zenbook Pro 14 Duo OLED simplemente no tiene competencia, es la laptop OLED compacta definitiva para los creadores demandantes.

Zenbook Pro series

Además de los modelos insignia de 14.5″ y 16″, la serie Zenbook Pro también incluye la nueva laptop convertible Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) de 15.6″ y Zenbook Pro 17 (UM6702), la primera Zenbook de 17.3″ pulgadas.

La serie Zenbook Pro ofrece a los usuarios la máxima potencia en un factor de forma compacto y elegante.

La versátil Zenbook Pro 15 Flip OLED con certificación Intel™ Evo está equipada con la primera pantalla táctil OLED de 15,6 pulgadas y 2,8K a 120 Hz del mundo, y está equipada con un procesador Intel Core i7 de® hasta 12.ª generación y los nuevos gráficos discretos Intel® Arc A370M para ofrecer una excelente potencia multitarea y multimedia para usuarios serios, mejorada con la tecnología térmica ASUS IceCool Plus™ para un rendimiento máximo sostenido. El diseño compacto, elegante, delgado y ligero cuenta con bordes escalonados tallados en diamante, una bisagra ErgoLift de 360 ° y una cámara HD IR para un inicio de sesión facial rápido. Una luz ambiental combinada y un sensor de color RGB permiten el ajuste automático del brillo y el color. Para una experiencia cinematográfica inmersiva, el sistema de audio Dolby Atmos® de cuatro altavoces certificado por Harman Kardon ofrece un sonido multidimensional ultrarrealista.

Zenbook Pro 17 cuenta con una amplia pantalla táctil IPS NanoEdge Dolby Vision de 17,3″ y 2,5K que está validada por PANTONE con una frecuencia de actualización ultrarrápida de 165Hz, y un excelente rendimiento creativo y de productividad integral es entregado por hasta un processor AMD Ryzen™ 9 6900HX y una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050. Para experiencias de audio superiores, hay un sistema de audio Dolby Atmos® certificado por Harman Kardon impulsado por un potente amplificador inteligente. El diseño elegante y moderno está acabado en elegante Tech Black.

Zenbook S series

La serie Zenbook S ultradelgada y ultraligera también gana dos nuevos modelos de 13.3″ diseñados para la máxima portabilidad: el Zenbook S 13 Flip OLED convertible y el Zenbook S 13 OLED, la computadora portátil OLED de 13.3 pulgadas más liviana del mundo. Con la excelente eficiencia energética y las baterías de alta capacidad de la nueva serie Zenbook S, los usuarios ya no tienen que elegir entre el rendimiento y la duración de la batería.

Nuevas laptops Vivobook Pro

El nuevo y diverso portafolio de potentes laptops Vivobook ultralivianos y para creadores presentado hoy está diseñado para reflejar el hecho de que ASUS se preocupa de lo que es más importante para sus usuarios. El gran rendimiento para la productividad diaria, la buena calidad de la pantalla para el entretenimiento y la duración de la batería de larga duración son necesidades universales para casi cualquier usuario, por lo que la línea Vivobook 2022 pone todas estas características en el centro del escenario, con actualizaciones en toda la línea para alcanzar la cima del rendimiento y las imágenes excepcionales.

La serie Vivobook Pro asequible y de alto rendimiento está diseñada para aspirantes a creadores. Los nuevos modelos para 2022 incluyen el Vivobook Pro 16X OLED de 16″ (N7601 / M7601), el Vivobook Pro 15X OLED de 15.6″ (K6501 / M6501), el Vivobook Pro 14X OLED (N7401) de 14.5″, el Vivobook Pro 16 OLED de 16″ (K6602) y el Vivobook Pro 15 OLED de 15.6″ (K6502 / K6500 / M6500).

Estas potentes laptops para creadores cuentan con especificaciones de primer nivel que representan una increíble relación calidad-precio, con componentes de alto rendimiento que incluyen procesadores Intel Core i9 12900H o AMD Ryzen 9 6900HX, hasta 32 GB de RAM DDR5, gráficos hasta NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti de grado de estudio y un SSD PCIe® 4.0 ultrarrápido de 2 TB. La tecnología térmica ASUS IceCool Pro permite a los creadores aprovechar un TDP total combinado de CPU y GPU de hasta 140 W.

La primera pantalla OLED de 16″ y 3.2K a 120 Hz del mundo, una pantalla OLED de 15.6 pulgadas y 2.8K a 120 Hz líder en el mundo y una pantalla OLED NanoEdge de 600nits 4K a 60 Hz son perfectas para actividades creativas, con frecuencias de actualización de hasta 120 Hz y tiempos de respuesta de 0.2 ms. Están validados por PANTONE® para la reproducción cromática estándar de la industria, hasta la certificación VESA DisplayHDR™ True Black 600 para negros profundos y de alto contraste, y tienen una gama de colores 100% DCI-P3 de grado cinematográfico. Para mejorar el cuidado de los ojos, también están certificados por TÜV Rheinland para bajas emisiones de luz azul.

A las características amigables para los creadores de los nuevos modelos Vivobook Pro se suman las rápidas capacidades de E/S, que incluyen un puerto Thunderbolt™ 4 o USB4 de 40® Gbps y HDMI® 2.1, junto con puertos USB 3.2 Gen 1 y USB 2.0, un lector de tarjetas microSD SD Express 7.0, un puerto LAN de 2.5 Gb y el último WiFi 6E. Los creadores en ciernes también apreciarán el control rotativo virtual ASUS DialPad único e intuitivo para sus aplicaciones creativas en combinación con la aplicación ProArt Creator Hub, así como la batería de larga duración de hasta 90 Wh y la durabilidad certificada bajo un estándar de grado militar.

Las computadoras portátiles de la serie Vivobook Pro ofrecen una experiencia de entretenimiento inmersiva y multidimensional, gracias a un sistema de audio Dolby Atmos® certificado por Harman Kardon, que utiliza un amplificador inteligente para un sonido potente y sin distorsión. Las comunicaciones de vídeo nítidas están habilitadas por la cámara web FHD con tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR).

Vivobook S series

Las computadoras portátiles de la serie Vivobook S son las más delgadas y livianas de la familia Vivobook, con un perfil de chasis que mide desde solo 17.9mm de grosor y pesan desde tan solo 1.6kg, sin embargo, ofrecen niveles de rendimiento normalmente asociados con modelos mucho más voluminosos: son algunas de las primeras computadoras portátiles delgadas y livianas del mundo capaces de un rendimiento de CPU con TDP de 45W.

La línea de la serie Vivobook S 2022 incluye la Vivobook S 14X OLED de 14.5″ (S5402/M5402), el Vivobook S 16X OLED de 16″ (S5602/M5602), el Vivobook S 14 OLED de 14″ (K3402/M3402) y el Vivobook S 15 OLED de 15.6″ (K3502/M3502).

Estas computadoras portátiles ultramodernas cuentan con tapas de metal para los modelos S 14/15 o una construcción totalmente metálica para los modelos premium S 14X/16X. El nuevo diseño del chasis hace una declaración de estilo real, con una selección de nuevos colores juveniles: Negro indie, Gris neutro o Verde valiente para S 14/15, y Negro medianoche, Plata solar o Gris arena para S 14X/16X, con una pestaña con logotipo elevada en la tapa.

Los componentes de alto rendimiento incluyen CPU Intel Core i7 12700H de hasta 12.ª generación (con certificación Intel Evo™ en modelos seleccionados) o CPU AMD Ryzen 9 6900HX, junto con gráficos Intel Iris® Xe o AMD Radeon™, RAM DDR4 de 16 GB actualizables y un SSD PCIe ultrarrápido de 1 TB. Las computadoras portátiles de la serie Vivobook S son algunas de las primeras computadoras portátiles delgadas y livianas de su clase capaces de un rendimiento de CPU de hasta una innovadora potencia de diseño térmico (TDP) de 45W. Esto les da un rendimiento de referencia en Cinebench R20 que es hasta 2.1 veces más rápido que la generación anterior. Este logro es posible gracias a la exclusiva tecnología térmica ASUS IceCool que acelera eficientemente la transferencia de calor y evita el estrangulamiento.

Las computadoras portátiles de la serie Vivobook S utilizan pantallas OLED NanoEdge de clase mundial con resoluciones de hasta 4K y tiempos de respuesta tan bajos como 0.2 ms, y también cuentan con los primeros paneles OLED de 14.5 pulgadas y 15.6 pulgadas 2.8K 120 Hz del mundo. Estas pantallas tienen una gama de colores 100% DCI-P3 de grado cinematográfico, cuentan con la certificación VESA DisplayHDR True Black 600 y están validadas por PANTONE para una precisión de color. La certificación TÜV Rheinland de luz azul baja garantiza la comodidad visual durante largas sesiones de visualización.

El diseño fácil de usar es una característica clave de la serie Vivobook S, con convenientes bisagras planas de 180 ° para mayor versatilidad. El potente sistema de audio certificado por Harman Kardon incluye la tecnología ASUS AI Noise-Canceling para comunicaciones nítidas. Un escudo de cámara web físico y la tecnología ASUS 3DNR hacen que las llamadas de conferencia sean más seguras y claras.

Vivobook 13 Slate OLED Artist Editions

Vivobook 13 Slate OLED Artist Editions

El Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition y el Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition son dos extraordinarias versiones de edición limitada del versátil compañero portátil 2 en 1 que ya está sorprendiendo al mundo con su aspecto elegante y diseño innovador.

Diseñadas en colaboración con los artistas de renombre mundial Philip Colbert (https://www.philipcolbert.com/) y Steven Harrington (https://stevenharrington.com/), las Artist Editions cuentan con hardware temático, accesorios y embalajes exclusivos, todo diseñado en colaboración con los propios artistas. Estas llamativas ediciones representan la visión única del mundo del artista, con accesorios temáticos especialmente encargados, que incluyen un soporte de cubierta, una cubierta inteligente, una funda, un soporte para lápiz óptico y más, y un embalaje con su obra de arte original. Ambas ediciones también están disponibles con un ratón ASUS Marshmallow opcional diseñado por un artista.

Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition y Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition se basan en la primera computadora portátil OLED desmontable con Windows de 13.3 pulgadas del mundo, que reescribe las reglas para que sea más fácil disfrutar de todo, en todas partes. Ahora, los usuarios no tienen necesidad de llevar múltiples dispositivos para el trabajo y el entretenimiento: este compañero personal lo hace todo, gracias a su brillante pantalla táctil OLED, soporte de cubierta inteligente con bisagra de 170°, procesador Intel® de cuatro núcleos y ASUS Pen 2.0 de alta precisión.

