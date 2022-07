En estos tiempos que la industria es en uno de los principales focos de generación de emisiones de CO2, así como del consumo de recursos naturales y generación de residuos, se necesita establecer mecanismos que reduzcan el impacto ambiental y que establezcan procesos sustentables.

De esta manera, las industrias podrán avanzar en su estrategia de disminución de su huella ambiental y en la consolidación de modelos de producción y gestión sustentables.

“Como empresas nos encontramos frente al gran desafío de hacer mucho más con menos recursos. Un referente que nos impulsa a tomar medidas encaminadas a desarrollar, implementar y establecer procesos con los cuales se hace un mejor uso de los recursos y aprovechar favorablemente la energía”, señala el gerente para Perú y Bolivia de Schneider Electric, Gustavo Jaramillo.

“La buena noticia es que parte de la solución está en tecnologías digitales que ya están disponibles en el mercado. Estas se convierten en un eje que permite evolucionar a los negocios hacia modelos con un alto componente de sostenibilidad”, agrega.

Día del Sobregiro de la Tierra

El 28 de julio de este mes se celebró nuevamente el Día del Sobregiro de la Tierra (Earth Overshoot Day en inglés). Una fecha que ambientalmente toma mayor relevancia, ya que pone de manifiesto el impacto que la sociedad está ejerciendo sobre el planeta.

Es en este día, que la humanidad ya habría consumido la totalidad de recursos naturales que los ecosistemas están en capacidad de recuperar en un periodo de un año, lo que significa que se está utilizando lo equivalente a 1.75 Tierras.

Una situación que se ha evidenciado desde la década de los 70, y que confirma que la humanidad continúa generando un impacto ambiental cada vez mayor.

En los últimos diez años, por ejemplo, seis o siete de los 10 principales riesgos globales identificados cada año por el “Informe de riesgos globales” del Foro Económico Mundial se han ocupado constantemente de amenazas ambientales o de recursos.

Esta es una temporalidad que año a año se adelanta en el calendario, y que confirma los pocos avances que se están dando en materia de sostenibilidad.

Igualmente, pone de manifiesto los retos que aún prevalecen frente a la implementación de medidas que garanticen el bienestar de la humanidad, la salud del planeta y el desarrollo de entornos industriales social y ambientalmente responsables.

Es así, organizaciones como Global Footprint Network, en asociación con empresas del sector privado como Schneider Electric continúan formalizando alianzas con las cuales se buscan establecer mecanismos que permitan disminuir el impacto ambiental de las operaciones industriales.

Schneider Electric, en su estudio desarrollado con Global Footrpint Network, llamado The business case for one planet prosperity, (El caso de los negocios para un planeta próspero) identificó que la aplicación de tecnologías y soluciones digitales existentes para edificios inteligentes, para industria 4.0 y para convertir las redes eléctricas en redes descarbonizadas, digitales y descentralizadas, ya logran retrasar el Día del Sobregiro en al menos 21 días, inicialmente.

