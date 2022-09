Por: Mario Calderón, CEO y Cofundador de SkillMapper

La tecnología ha ido evolucionando en el mundo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Ello incluye a la población que tienen algún tipo de discapacidad o habilidad distinta, quienes han encontrado en los avances de la ciencia una forma de mejorar sus condiciones de aprendizaje.

Por ejemplo, muchas de las técnicas en educación para personas con problemas de vista se basan en describir imágenes de forma automatizada a fin de que tengan una noción de lo que no pueden observar. También existen los comandos de voz para que una persona pueda escribir un texto a través de la narración o, por el contrario, escuchar un libro narrado.

Otra herramienta es la realidad virtual, que también está ganando terreno al hacer más interactiva y lúdica la enseñanza. Esta permite que personas con autismo puedan interactuar en situaciones en las que su desenvolvimiento social se ha puesto a prueba a fin de mejorar su comportamiento en situaciones regulares.

Si bien existen diversos avances tecnológicos que están ayudando a las personas con discapacidad a acceder a la educación, el potencial aún es inmenso. La principal barrera para el desarrollo de más herramientas es la falta de incentivos económicos, por lo que comúnmente las ONG o las organizaciones sin fines de lucro son las que más interesadas se muestran en crear nuevos productos y servicios enfocados en este grupo poblacional.

No cabe duda de que la calidad de vida de una persona con habilidades especiales el día de hoy ha mejorado, pero existe aún mucha oportunidad de desarrollo que no se viene dando de manera acelerada porque, vale decirlo, no existen incentivos comerciales para las empresas.

Es importante que los gobiernos, como parte del desarrollo para la educación, tengan en consideración a este sector de la población. En Perú, cerca de 3 millones y medio de personas tienen una condición de discapacidad, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Desde SkillMapper creemos que todas las personas cuentan con talentos y tienen el potencial de hacer un impacto positivo en el mundo. Una persona con capacidades distintas puede ser un gran profesional que solo necesita de los implementos y la capacitación necesaria para crecer. Nos hemos unido a la causa al permitir que nuestro buscador encuentre cursos de diseño gráfico y multimedia para personas con necesidades especiales. Hacemos un llamado para que el sector educativo sea y se vuelva más inclusivo.