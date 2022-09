El avance de la tecnología ha generado nuevas oportunidades, pero también nuevas amenazas digitales para las organizaciones. Esta es una realidad cada vez más presente en las empresas , pues muchas han sido víctimas de ataques a su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En ese sentido, según un estudio realizado por PwC, se supo que el 53% de las empresas latinoamericanas están implementando mejoras significativas de ciberseguridad en la nube y el 42% enfoca su presupuesto en cumplir con las regulaciones gubernamentales en materia de gestión de la información.

La mayoría de las empresas se enfocan solamente en utilizar soluciones que mitiguen los riesgos, sin embargo, para tener éxito, las empresas deben evolucionar de la ciberseguridad a la ciber-resiliencia, y conectar soluciones tecnológicas realmente competitivas con un pensamiento basado en la adaptación continua.

La ciber-resiliencia es la capacidad de las organizaciones de anticiparse, responder y recuperarse de ataques cibernéticos y violaciones de datos sin romper la rutina de la empresa. Esto es muy importante, ya que no solo contribuye a la ciberseguridad de la organización sino a la evolución y liderazgo tecnológico.

Para ello, es importante que los líderes entiendan y acepten el riesgo al que están expuestas las organizaciones, analizando de manera exhaustiva sus posibles vulnerabilidades y el impacto que pueden soportar.

Se debe evaluar la mejor alternativa para gestionar ese riesgo con soluciones tecnológicas, ya sea eliminarlo, mitigarlo o dejarse respaldar por un seguro de ciberseguridad.

En el mercado peruano, existen diversas soluciones digitales enfocadas en brindar ciberseguridad a las organizaciones, una de ellas es la metodología BIT Hybrid Cloud Security de Business IT, basada en el Marco de Ciberseguridad NIST que impulsa a las empresas a dar el primer paso hacia la resiliencia cibernética, realizando una valoración de todas las variables de ciberseguridad, verificando el nivel de riesgo y la exposición frente a amenazas.

De esta manera, se garantiza que todos los controles de ciberseguridad implementados estén funcionando correctamente, mientras se implementan nuevos sistemas de control para la mitigación de riesgos no cubiertos.

“Sabemos que la ciberseguridad de las empresas es un activo cada vez más valioso. Para nosotros, no se trata de buscar tecnologías que protejan a las empresas únicamente cuando sean atacadas, sino de anticiparse y contar con una estrategia basada en soluciones digitales que brinden una protección completa a la organización. En Business IT, contamos con diversas herramientas, softwares y soluciones que garantizarán la protección, la eficiencia y el bienestar de cada empresa que decida evolucionar hacia la ciber-resiliencia”, concluyó Pierre Tillit, gerente general de Business IT Perú.