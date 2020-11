Juan Pablo y su equipo de uPlanner han diseñado una tecnología para ayudar a las universidades a tomar decisiones basadas en datos. Este proyecto se está implementando en 20 instituciones peruanas y se espera que más centros de estudios se sumen.

Juan Pablo nos atiende desde Santiago de Chile y nos cuenta su emoción por implementar los algoritmos e inteligencia artificial en favor del desarrollo educativo nacional y también exhorta a los gobiernos latinoamericanos a preocuparse por facilitar el acceso a Internet de la población, pues, ahora esta herramienta se ha vuelto de primera necesidad en el mundo hiperconectado donde vivimos.

¿En qué consiste el trabajo de uPlaner?

Somos un sistema para que las universidades puedan gestionar sus decisiones, básicamente lo que se llama en inglés data driven system. Es un concepto nuevo, bastante disruptivo que utiliza la información que tienen las instituciones para –con algoritmos e inteligencia artificial– ayudar a que tomen muy buenas decisiones. Hay mucho procesamiento que se hace de manera automática y que agrega valor optimizando costos, mejorando el aprendizaje, haciendo que los estudiantes tengan una mejor experiencia, etc.

¿De dónde nace la idea de este proyecto?

Yo me especialicé en matemática e inteligencia artificial y estuve viendo cómo aplicar estos conocimientos en distintas industrias. En un momento tomé la decisión de avanzar en educación porque es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Creemos que trabajando acá podemos tener un impacto social muchísimo mayor que en cualquier otra industria. Cada día nos levantamos con muchas ganas y pasión por trabajar para mejorar la educación del mundo y, especialmente, en Perú, donde ya tenemos instituciones que estamos apoyando.

¿Antes ya había trabajado en el sector educativo?

Yo trabajé en una universidad, asociado con el tema de los algoritmos y al tema matemático, y en algún momento necesitaron planificar un nuevo edificio y me pidieron ayuda para mejorar la gestión, ahí empecé en esto. Ahora todos los temas que desarrolla uPlanner son sumamente sofisticados, avanzados y que están más desarrollados de lo que yo trabajé en 2004 y 2005. La empresa la fundamos recién en 2015 y en el equipo hoy tenemos gente de Stanford que estudió Data Science, se especializó en inteligencia artificial y han logrado avances que yo ni siquiera había imaginado.

¿Cuáles son los beneficios de esta tecnología?

Utilizar inteligencia artificial para lograr mejorar la educación es un tema que hemos profesionalizado. Construimos una empresa innovadora que está haciendo que las instituciones de todo el mundo avancen a pasos más grandes. Si tú miras las universidades de hace varios siglos atrás, comparadas con las del siglo XX, eran bastante parecidas: un profesor haciendo clase en un salón con una pizarra. Recién este año, por el coronavirus, ha ocurrido una disrupción y nosotros estamos apoyando muchísimo a las instituciones.

¿Qué trabajo están haciendo en Perú?

Tenemos un proyecto donde estamos apoyando a 20 instituciones públicas, en conjunto con Laspau –afiliada a Harvard University– y el Tecnológico de Monterrey, que son nuestros socios. Estamos trabajando en algo muy grande y bonito con las instituciones peruanas. Estamos muy contentos, nos tiene muy emocionados poder colaborar.

¿Qué tanto ha influido la pandemia en su trabajo?

Tenemos unos algoritmos para armar horarios de estudiantes, profesores, salones de acuerdo al curriculum que van avanzando cada semestre y a distintos ritmos, porque algunos estudiantes reprueban materias, etc. Hay un problema muy complejo matemáticamente que lo hemos resuelto. Ahora, con la pandemia nos han pedido ayuda para armar horarios cuando regresen los estudiantes con la distancia social respectiva. Esto quiere decir, donde había 50 sillas solo van a poder entrar 15 estudiantes, dependiendo de la normativa de cada país; por lo tanto, necesitan volver a gestionar todos los horarios. También nos han pedido ayuda con la deserción en las instituciones privadas, que ha aumentado 20% o 30%. Para ese caso tenemos un machine learning que aprende de los estudiantes que se fueron y es capaz de predecir qué estudiantes pueden desertar en el futuro.

¿Cuándo podremos hablar de universidades con alta tecnología?

Cuando las universidades mejoren la experiencia que tiene el estudiante aprendiendo y, a su vez, el profesor, enseñando; cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje esté gestionado por evidencias para ir controlando lo que ocurre y tomando decisiones rápidamente para mejorar. Eso creo que va a ser un cambio dramático y las instituciones van a dar un salto a calidad muy bueno. También va a pasar que algunas universidades van a quebrar, van a desaparecer, pues habrá una crisis económica fuerte.

En Latinoamérica, las brechas de acceso a Internet no están cubiertas, ¿qué tan importante es que los gobiernos se preocupen por construir infraestructura tecnológica?

No es solo Latinoamérica, también hay otros continentes como África y Asia donde hay lugares que tienen muy buena conectividad, pero en la mayor parte la conexión es mala. Las personas que más necesitan educación no tienen acceso a Internet y está aumentando esta brecha así como la inequidad. Creo que esto ya pasó a ser una necesidad básica. Así como un estudiante necesita un libro, un profesor, una escuelita, también necesita Internet de muy buena calidad, eso va a permitir que el desarrollo de la educación pueda ejecutarse de una forma fluida. Toda nuestra tecnología la ponemos a disposición a través de la nube; entonces, si las instituciones no tienen conexión a Internet, simplemente no podemos ayudarlos.

