Who Wants to Live Forever (¿Quién quiere vivir por siempre?) se preguntaba Queen en su famosa canción del álbum A Kind Of Magic, de 1986, un dilema que un grupo de multimillonarios y científicos busca hacer realidad.

MIRA: La primera película en el espacio

Según la revista MIT Technology Review, una compañía estadounidenses con socios como Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Yuri Milner, uno de los inversores en tecnología más importantes del mundo, está buscando la receta para la vida eterna. La empresa ha sido bautizada como Altos Labs y para sus fines ya ha fichado a los prestigiosos científicos españoles Manuel Serrano, del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, y Juan Carlos Izpisúa, biólogo del Instituto Salk, en La Jolla (California, EE.UU.).

Serrano ha explicado que su nuevo trabajo le permitirá autonomía y un sueldo cinco veces mayor al que ganaba. “El objetivo es entender el rejuvenecimiento”, ha comentado. Otros científicos de todo el mundo también forman parte del equipo.

El artículo de la revista explica que el origen de Altos Labs se gestó en 2020, cuando un grupo de científicos se reunió en la mansión de Milner para conversar sobre cómo la biotecnología podría rejuvenecer a las personas. Ahora, Altos Labs viene usando tecnología de reprogramación biológica, una forma de rejuvenecer las células en el laboratorio, para tratar de renovar cuerpos enteros de animales y, en última instancia, de humanos.

Sin embargo, la empresa ha sido clara en señalar que por ahora no tendrán como objetivo buscar productos o un retorno económico inmediato, sino lograr grandes descubrimientos. ¿Tendremos pronto un Dorian Gray?

Festival de entretenimiento digital

El Lima Web Fest, el festival peruano de entretenimiento digital, se inicia hoy e irá hasta el jueves 16. Es una cita imperdible para todos los expertos y aficionados del entretenimiento digital, quienes podrán participar en talleres y conferencias a cargo de referentes en la industria como Ani Álvarez H. (Perú), Adolfo Aguilar (Perú), Young Man Kang (Corea), Sergio Kalili (Brasil) y más.

En el evento, organizado por Toulouse Lautrec, se premiarán también a las creaciones más destacadas en categorías como series web, videojuegos, animación e influencer peruano del año. Inscripciones: limawebfest.com

Apple presenta sus nuevos dispositivos

El gigante tecnológico Apple presentará hoy (12 m., hora peruana) sus novedades de hardware, entre las que se incluye la nueva familia de teléfonos iPhone. El Apple Event será retransmitido desde su sede Apple Park en Cupertino (California, EE.UU.). Los rumores indican que el tan esperado iPhone 13 llegará en cuatro versiones distintas, además de presentarse la versión definitiva del sistema operativo iOS 15. También se esperan novedades en los Apple Watch y los AirPods.

VIDEO RECOMENDADO:

En esta edición de #Fans21 Lorena y Álvaro analizan el último tráiler de #MatrixResurrections