Jesús Peña cayó muy temprano en la cuenta de que tenía cierta facilidad para aprender Matemática. Casi como jugando fue ganando torneos escolares. Junto con la sorpresa de la familia llegó también la pregunta de qué hacer en el futuro. La Ingeniería de Software llegaría entonces a su vida para encaminarlo. A través de una vida de becas, concursos y trofeos, este chinchano de mirada segura y habla pausada ha llegado muy lejos. Precisamente a Londres, donde es uno de los ingenieros del gigante Google.

Pero ¿acaso Jesús puede quedarse quieto? Entre goles y partidos con sus amigos, descubrió el arte de las estadísticas deportivas. Algo así como el premio mayor para un genio matemático y un apasionado por el fútbol. Así fundó Fromsolvers, una compañía peruana de innovación digital que, entre diversas cosas, le brinda todo el soporte tecnológico a R10 Score, la aplicación de Ronaldinho. Sí, la estrella mundial de fútbol.

¿En qué momento nace tu gusto por las matemáticas?

En el colegio yo era de la manchita más problemática. Pero llegó un concurso interprovincial de Matemática e hicieron participar a los 10 mejores. Yo era el puesto 10, pero solo dos iban a ir a representar al colegio. Fui básicamente a la fuerza porque, si no entraba a esa selección, prácticamente me desaprobaban por conducta. Llegó el examen y me pareció fácil. Terminé en el primer puesto y luego gané el concurso interprovincial.

¿La familia cómo lo tomó?

Mi mamá se emocionó. Ella invertía lo que podía en mi preparación. Veníamos a Lima cada mes y nos íbamos a la Av. Tacna y comprábamos 200 soles en libros. A ella no le sobraba la plata, apenas ganaba 900 soles.

Luego vino la universidad.

Postulé a la PUCP y lo primero que me dijo mi mamá fue que tenía solo el dinero para un semestre. Eso es todo lo que te puedo dar, me dijo. Esa frase me animó a esforzarme. Quedé primero y reclamé la beca de primer puesto.

¿En la PUCP, seguiste siendo tan bueno como en el colegio?

Llegó un momento en que me pareció fácil, aunque también descubrí los concursos de programación, de algoritmos a nivel internacional. Y pasó lo mismo que en el colegio; descubrí que era bueno para los concursos.

¿Cómo así terminas trabajando en Google?

Luego de trabajar en Facebook, en Palo Alto (EE.UU.), fui a una startup. El fundador era un importante extrabajador de Google. En una conversación me animó a postular. Lo hice al día siguiente.

¿A qué te dedicas?

Me dieron la opción de ir a Londres y dije ya. Entré al equipo de Google Play. Trabajo en ingeniería de la productividad.

Comienza también una nueva etapa en tu vida.

Lo bueno fueron los amigos y el fútbol. Recuerdo que en el colegio yo jugaba con chimpunes prestados, pero, ya cuando comencé a trabajar en Google, ya podía comprarme los de último modelo. En Londres, todos mis compañeros tenían una solvencia económica sólida. Todos iban uniformados, algunos iban hasta con sus trainers.

¿Cómo se inicia Fromsolver?

En la pandemia, en Londres, seguíamos jugando fútbol. Pero nos dieron la restricción de jugar solo con seis. Entonces con mis amigos hicimos sesiones de entrenamiento, yo comencé a ser entrenador. Para eso buscaba sesiones en Internet. Me gustaba y decidí estudiar para entrenador y en una de las clases hablaron sobre las estadísticas. No sabía que había tanta ciencia en este deporte. Y yo sabía de ciencia y me gustaba el fútbol. Comencé a hacer varios experimentos con algoritmos y vi que me iba bien. Le comenté a un amigo trader (apostador profesional) y me contactó con su empresa y me dijo que me compraría lo que había creado.

¿Qué habías hecho?

Un modelo de predicción, básico. Me ofrecieron seis mil dólares. Les fue bien y me pidieron hacer otro para fin de temporada de la Premier, pero les dije que ya no iba a hacer modelos para ellos, quería hacerlo para mí mismo. Ahí se formó Fromsolvers.

Había potencial de negocio.

Me había tomado hacer el modelo tan solo dos semanas. Me puse a leer y supe que ellos eran parte de un grupo más grande de apostadores profesionales en China. Son apuestas de 20 mil a 30 mil dólares, todo un arte. Yo no sabía ni apostar hasta ese momento. Comencé a crear modelos, investigar cómo se hacía todo. También a hacer apuestas y a ganar. Automaticé todas esas cosas. Para darte una idea, con dos dólares, en tres horas podías llegar hasta seiscientos dólares si seguías lo que decía el robot.





Entrevista a Jesús Mesías, ingeniero de Google para la central del diario PERU 21





¿Cómo funciona ese robot?

En tiempo real obtiene información de cualquier partido y encuentra la oportunidad de negocio. Supongamos: un equipo domina el 90% y tiene gran oportunidad de gol. Entonces te dice: ‘En la China están jugando el A vs. B y hay una casa de apuestas que está pagando el doble si uno mete un gol’. Y así. El robot busca oportunidades en todo el mundo en tiempo real.

¿Cómo vino el contacto con Ronaldinho?

Conocí a Lucas Tyity, que es mi socio, y comenzamos a trabajar juntos. Una tarde me llama y me dice que Ronaldinho quiere comprar el proyecto, pero yo no lo quería vender. En tres horas me llama y me dice que Ronaldinho había aceptado. Me reuní con el equipo del futbolista. La aplicación de Ronaldinho (R10Score) brinda estadísticas de fútbol en tiempo real. Nosotros les ofrecemos todos los datos.

¿Es un sueño trabajar con él?

Me he juntado con él dos veces antes de iniciar el proyecto, luego coordinamos periódicamente con su hermano. Es emocionante. Le tomaba foto a la pantalla para que mis amigos me crean que hablaba con él.





AUTOFICHA