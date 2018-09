Apple develó este miércoles en la sede de Cupertino (California) sus nuevos modelos de iPhone con altos precios de venta, con los que la firma espera continuar engordando sus ganancias.

Se trata de dos versiones de alta gama: uno es el ‘iPhone XS’ a secas, de 5.8 pulgadas (14.7 cm) y el otro, ‘iPhone XS Max’, de 6.5 pulgadas (16.5 cm). El primero tendrá un costo inicial de US$ 999, mientras que el segundo, US$ 1099.

Los nuevos iPhone incorporan un chip A12, el más potente del mercado, así como protección especial ante líquidos.

Además del nuevo modelo, Apple también se anunció una versión más económica del iPhone X, que no contará con pantalla OLED (como las versiones de alta gama) sino con una LCD. Se trata del iPhone XR, de 6.1 pulgadas (15.49 centímetros), y tendrá un costo inicial de US$ 749.

Las preordenes de los dos iPhone XS iniciarán el 14 de setiembre y estarán a disposición del público desde el 21 del mismo mes. En tanto, la preorden para el iPhone XR comenzará el 19 de octubre y el 26 de ese mes estará a disposición de los consumidores en las tiendas.

Durante la presentación de este miércoles, Apple también develó una nueva serie de sus relojes inteligentes Apple Watch con la pantalla más grande, mejores funciones y una actualización del popular ordenador portátil MacBook Air.

Cabe recordar que el año pasado, Apple presentó tres modelos, incluido el costoso iPhone X y su desbloqueo mediante reconocimiento facial, que marcó el décimo aniversario del teléfono inteligente y se vendió a partir de 999 dólares en Estados Unidos.

El pasado trimestre, Apple vendió iPhones por valor de casi 30,000 millones de dólares, y los analistas predicen que al término de este trimestre, en octubre, con los nuevos iPhone ya a la venta, la compañía presentará ingresos por valor de 61,000 millones.



iPhone XS: Precios según su capacidad de almacenamiento

64 GB a US$ 999

256 GB a US$ 1149

512 GB US$ 1349

iPhone XS Max: Precios según su capacidad de almacenamiento:

64 GB a US$ 1099

256 GB a US$ 1249

512 GB a US$ 1449

iPhone XR: Precios según su capacidad de almacenamiento

64 GB a US$ 749

128 GB a US$ 799

256 GB a US$ 899

Con información de EFE y Reuters