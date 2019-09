Apple habilita este 19 de setiembre una nueva actualización del sistema operativo de los dispositivos iPhone (iOS 13) con una serie de novedades que ha despertado el interés de todos sus usuarios a nivel mundial.

Tradicionalmente, Apple lanza la actualización de su sistema operativo móvil a las 10 de la mañana hora de San Francisco, California, motivo por el cual en Perú y algunos países de América Latina, como México y Colombia, estará disponible desde el mediodía (en Argentina, en cambio, llegará a las 14:00 horas local). En España, la actualización llegará a las 19:00 horas (local).

Según informa El Universo, la compañía estadounidense habilitó la actualización en una serie de equipos que cumplen las normas mínimas de funcionamiento.

Por ello, los iPhones que podrán acceder a la actualización de iOS 13 son los siguientes: el iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR y el iPod Touch.

Los equipos que quedaron exentos de la actualización del iOS 13 son el iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus y el iPod Touch que forma parte de la sexta generación.

Por lo general, Apple explica que estos equipos no entran en las actualizaciones por la falta de potencia en el RAM y los procesos necesarios para que las funciones de este sistema operativo entren en operaciones.

— La instalación del iOS13—

La instalación del iOS 13 en los iPhones es sumamente sencilla. Se trata de los mismos pasos que se realizaron en las versiones anteriores.

El equipo le avisará al usuario cuando la actualización se encuentre disponible. En todo caso quiera realizarlo manualmente, la persona deberá dirigirse a la sección de "Ajustes", seleccionar la opción de "General" y luego "Actualización de Software".

Aquí aparecerán dos mensajes: “Instalar ahora” o “Más tarde”. En esta parte el usuario deberá decidir para proceder a la actualización de su nuevo sistema operativo.