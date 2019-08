¿El fin de los influencers? Instagram comenzó a ocultar los 'likes' para reducir la ansiedad de sus usuarios

Instagram está en proceso de cambios y ahora, buscando evitar que la ansiedad afecte la salud mental de sus usuarios y creadores, ha decidido aumentar la lista de países en los que no se podrá apreciar la cantidad de 'Likes' o "me gusta" de cada publicación y tampoco las vistas de un video.

La red social inició este proceso en Canadá y ahora ha extendido el experimento a países como Australia, Brasil, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda, donde cuenta con una gran cantidad de usuarios, aunque todavía ha evitado hacerlo en Estados Unidos.

Esto no es más que una corriente que vienen siguiendo las redes sociales más importantes del globo. Pinterest eliminó el botón "me gusta" en 2017, mientras que VSCO, competidor de Instagram, no permite ver de manera pública la cantidad de 'likes'.

Además, Facebook, Google y Apple cuentan con herramientas para evitar que sus usuarios pasen mucho tiempo frente a la pantalla, mientras que Twitter replantearía la idea de los "me gusta" y los retuits, según el sitio Cnet.com.

-Precisiones de Instagram-

En el caso de Instagram, no es que dicho botón vaya a desaparecer. Simplemente, la cantidad de 'Likes' que recibe una foto no podrá ser vista más que por el creador de la publicación. De esta manera, buscan evitar que la ansiedad por alcanzar más 'clicks' de "me gusta" dañe la salud mental de los creadores.

Hay usuarios a favor y en contra de la medida de Instagram de ocultar los 'likes'. (Foto: AFP)

De acuerdo con Cnet.com, un portavoz de Facebook dijo que Instagram lanzó la prueba para "eliminar la presión de cuántos likes recibirá una publicación", permitiendo a los usuarios compartir "auténtica y cómodamente" en el sitio.

A pesar de este esfuerzo, algunos usuarios se han mostrado en contra de la medida, por considerar que esto afecta más a los creadores con pocos seguidores o empresas pequeñas.

Por ejemplo, Kasey Lahue, una diseñadora de Sour Bags & Totes, cree que Instagram debería abortar esa medida, al notar que la interacción con sus clientes ha disminuido notablemente, señalando que antes obtenía más de una docena de 'likes' a una publicación en media hora y ahora llega a solo ocho en tres horas.

"Estaba destinado a ayudar a las personas a no centrarse tanto en los gustos, pero en mi opinión lo ha empeorado. Si quieren mantener la idea, entonces quizás cambien un poco ese algoritmo para que las pequeñas empresas no caigan en el abismo", dijo Lahue.

Pero también hay usuarios a favor, como Lyndi Cohen, quien tiene una página de nutrición en Instagram. "Podemos volvernos adictos a perseguir likes en lugar de perseguir contenido excelente".

"Adiós a los me gusta. Bienvenida, salud mental", agregó.