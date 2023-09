¿Un celular, una cartera? Un dispositivo totalmente peculiar resulta el HONOR V Purse lanzado en el IFA 2023, la feria más grande de tecnología de Europa. Una reinvención del smartphone plegable, que busca también insertarse en el mundo de la moda.

Aunque Honor no ha dado a conocer las especificaciones técnicas del dispositivo, sí señalaron quepresenta una serie de pantallas siempre encendidas Always On Display personalizables que imitan el diseño de un bolso, incluidos elementos como cadenas, plumas o borlas que reaccionan y se balancean con el teléfono mientras se mueve.

El concepto de este smartphone es compatible con una selección de correas y cadenas intercambiables, que se enganchan en la bisagra para permitir que el teléfono inteligente se pueda llevar sin esfuerzo sobre el hombro como un bolso normal, convirtiéndose en el accesorio del futuro.

Además, al tener pantallas siempre encendidas personalizables que se pueden combinar con cualquier atuendo, se busca que los consumidores conscientes del medio ambiente puedan reducir su consumo de fast-fashion. Y, lo que es más importante, ayuda al mundo de la moda a adoptar nuevas tecnologías.

Con las pantallas siempre encendidas personalizables del HONOR V Purse, el dispositivo se puede combinar con cualquier outfit, eliminando la necesidad de comprar un bolso nuevo para cada look.

SIN FECHA

- Por el momento se desconoce el precio y la fecha del lanzamiento del dispositivo, aunque sin duda ya son varios los usuarios que le han puesto bastante atención.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR