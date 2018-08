Huawei supera por primera vez a Apple en venta de teléfonos inteligentes

La firma china Huawei Technologies Co. superó a Apple Inc. en el segundo trimestre en ventas de teléfonos inteligentes a nivel mundial, un mercado que lidera Samsung Electronics Co., de acuerdo a cifras de la consultora International Data Corporation (IDC).

Según la mencionada consultora, Samsung ocupa el primer lugar, ya que vendió 71.5 millones de unidades en ese periodo, mientras que Huawei está en segundo puesto, con 54.2 millones de dispositivos móviles vendidos y un crecimiento de un 40,9% respecto al mismo periodo del año pasado. En tanto, Apple, quedó tercero, con 41.3 millones de iPhones vendidos, de acuerdo a Bloomberg.

De este modo, Huawei se pone por primera vez por delante de Apple, que el pasado trimestre consiguió un 12.1% del total del mercado de 'smartphones', tras vender 41,3 millones de unidades.

La consultora responsable del estudio destacó la acogida de los Huawei P20 y P20 Pro lanzados durante este trimestre, a lo que también se une la introducción de la tecnología GPU Turbo para optimizar el rendimiento de los juegos para móvil.

Apple creció un 0.7% respecto al mismo periodo del año anterior y mantiene al iPhone X como uno de los aparatos más vendidos.

Los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes han ido ganando influencia a medida que su mercado interno crece y se expanden hacia el extranjero. Huawei ha ingresado a Europa y África, sin sabotear el enorme mercado de los Estados Unidos. Apple tiende a vender iPhones a precios más altos que sus rivales y también tiene ganancias por servicios como iTunes, lo que le ayuda a alcanzar los mejores estimados de ganancias para el trimestre.

"Es la primera vez en siete años que Samsung y Apple no han ocupado las dos primeras posiciones. La exclusión de la empresa Huawei de Estados Unidos la ha obligado a trabajar más duro en Asia y Europa para lograr sus objetivos", comentó Ben Stanton, analista senior de Canalys,.