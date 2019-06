YouTube prueba una versión de su plataforma con comentarios ocultos

YouTube confirmó que está considerando cambiar su diseño para ocultar los comentarios de los videos en su aplicación para móviles de forma predeterminada, informó el sitio "TechCrunch". Esto luego que la plataforma "XDA Developers" detectó una prueba en dispositivos Android en la India.

La sección de Ciencias de "New Statesman America" calificó a la sección de comentarios de YouTube como "lo peor de internet. El sitio de estilo de vida "HelloGiggles" explica que es un reflejo de la cultura tóxica de YouTube. Es también el lugar donde se premia a los creadores de videos que atormentan y explotan a otros, se regocijan de la tragedia ajena y promueven historias falsas o conspirativas.

Es posible que YouTube considerara toda esta problemática. Por ahora, los comentarios no tienen una posición destacada en la aplicación móvil del servicio. Tanto en iOS como en equipos Android, el video está en la parte superior de la pantalla, siguen los botones de siempre (para compartir, darle 'me gusta' o 'no me gusta', descargar y guardar) y le siguen recomendaciones de otros videos en la sección "Up next".

Para hallar los comentarios el usuario tiene que desplazarse hasta el final de la página. Sin embargo, en la versión que está probando YouTube, estos se han eliminado por completo de la parte inferior de la página. Estos han sido reubicados en una nueva sección que solo puede ser vista después que las personas hagan click en un botón de acceso. El nuevo botón de "comentarios" se halla entre los botones de 'no me gusta' y 'compartir', justo debajo del video.

Así es como se ve el nuevo botón de Comentarios de YouTube. Así es como se ve el nuevo botón de Comentarios de YouTube. Así es como se ve el nuevo botón de Comentarios de YouTube.

Un portavoz de YouTube confirmó la prueba de un diseño de la aplicación sin comentarios de video, pero lo minimizó a una "de muchos pequeños experimentos" que la empresa realiza.

"Siempre estamos experimentando formas de ayudar a las personas a encontrar, ver, compartir e interactuar con más facilidad con los videos que más les interesan", dijo el portavoz a "TechCrunch".

"Estamos probando algunas opciones diferentes sobre cómo mostrar los comentarios en la página de visualización. Este es uno de los muchos experimentos pequeños que realizamos todo el tiempo en YouTube, y consideraremos la implementación de funciones más ampliamente basadas en los comentarios sobre estos experimentos".

- Más allá del bullying -

No existe ninguna certeza que ocultando los comentarios en los videos de YouTube disminuya o aumente el compromiso de los usuarios para con estos. De hecho, por eso es una prueba, para que la plataforma averigüe si este es el camino a seguir.

Con el nuevo diseño, YouTube oculta los comentarios a cambio de ofrecer un botón con un acceso más fácil para que estos sean mostrados en lugar de obligar al usuario a desplazarse hasta el final de la página. "XDA Developers" explicó que cuando se ingresa a la nueva sección, esta puede ser actualizada para revisar los comentarios más recientes y simplemente tocar una 'x' para cerrar la ventana.

Las pruebas iniciales fueron reportadas en equipos Android en India. Sin embargo, "TechCrunch" afirmó que el nuevo diseño de YouTube está siendo probado en equipos iOS y que no se limitan a una región en particular. Lo que significa que el examen está siendo aplicado a gran escala.

El contexto en el que se produce el cambio es uno en que se descubrió que la sección de comentarios es algo más que el hogar del bullying, el abuso y otros contenidos poco útiles. Es una herramienta que fue explotada por pedófilos. En este espacio se comunicaban para poder compartir videos y marcas de tiempo.

YouTube, consciente de esto, deshabilitó la sección de comentarios en los videos con niños. Según "Wall Street Journal", recientemente estuvo considerando el cambiar los videos con contenidos hechos por niños a una aplicación separada en respuesta para evitar abusos.