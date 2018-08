El jefe de la oficina de "The Times" en Jerusalén, filial de "The New York Times", David M. Halbfinger explica que para poder cumplir con su trabajo cuenta con todo un arsenal tecnológico: Dos iPhones con fundas especiales para alargar la vida de sus baterías, una MacBook Pro, baterías de reemplazo, auriculares, teclado y mouse Bluetooth, muchos cables, adaptadores y enchufes. Pero para poder analizar a la sociedad depende de Google Traductor.

"Depende demasiado de Google Traductor, tanto para mi trabajo como para mi vida personal. Para traducciones precisas confío en un excelente personal de soporte, pero en el análisis de las redes sociales recurro rutinariamente a traducciones automáticas, mucho más de lo que me gustaría", dice Halbfinger.

El periodista afirma que él y su esposa se sienten "cautivados" con la aplicación para poder sentido a los mensajes en hebreo de los grupos locales de WhatsApp, extractos bancarios, facturas de servicios públicos, y más -aunque espera poder utilizar la opción 'Tocar y traducir' pronto en su iPhone como sucede con los Android-. Esto porque la aplicación mejora de a pocos con cada uso y por la tecnología de su interfaz con la cámara del dispositivo.

Aunque para poder traducir conversaciones utiliza otras aplicaciones. "En parte debido a la confusión de la barrera del idioma, pero también a la complejidad del ritmo, grabo más llamadas telefónicas en este trabajo que las que tengo en otras tareas".

- El dato -



David M. Halbfinger a veces también trabaja con un teléfono satelital Iridium y una regleta de enchufes. Viaja con una mochila que proporciona luz y con un chaleco antibalas blindado, casco de Kevlar, máscara de gas y filtros de repuesto. Además tiene un kit para tratar traumatismos. Mientras que la herramienta tecnológica más importante es un chip para cambiar las tarjetas SIM con las que labora.