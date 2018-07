En varias ocasiones Google Maps ha sido noticia por los descubrimiento que han hecho sus usuarios al buscar ciudades o direcciones alrededor del planeta. Desde divertidas escenas ocurridas en las calles, hasta hechos de violencia. Esta vez, el hallazgo terminó siendo difuminado por el servicio de mapas.



Según lo publicado por el sitio web "Express", un usuario de Reddit compartió a través de las redes sociales unas imágenes tiernas que registró mientras 'paseaba' por una calle de la ciudad irlandesa de Longford usando el Street View de Google Maps .



Tras pasar frente a una casa en una localidad de Irlanda, la cámara del vehículo de Google Maps registró a un tierno perrito que estaba parado en dos patas. Desafortunadamente, quienes buscaban ver la singular escena en el Street View ya no lo podrán hacer ya que la mascota fue difuminada. ¿El motivo? Se desconoce.



Difuminar o borrar algo o alguien del mapa se da por medio de peticiones realizadas por las personas interesadas en no exponer un secreto o propiedad privada al resto del mundo a través de Google Maps . Realizada la solicitud, se procede al retiro de Street View.



Por ello, algunos usuarios en Reddit indicaron que pueda que la tierna escena ya no aparezca por un pedido de los dueños del can.

Pueda que el animal haya muerto y sus propietarios ya no quieren recordar la pérdida cada vez que hacen una búsqueda en Google Maps . Es muy probable.