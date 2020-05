A fin de promover capacitaciones gratuitas en habilidades digitales durante la cuarentena para maestros y pequeños empresarios, Google ofrecerá sesiones libres durante la segunda edición de Crece con Google en casa, programa transmitido en vivo por YouTube.

Las charlas durarán aproximadamente una hora y los temas estarán enfocados en la reacción de un sitio web con Google Mi Negocio, así como herramientas para aprender a utilizar soluciones de publicidad con Google Ads.

También se enseñará cómo configurar Google Classroom y qué recursos gratuitos ofrece Google para entretener, educar y mantener la seguridad de sus hijos mientras están en la web.

Para acceder solo se debe registrarse en este link. Los horarios serán el lunes 11 de mayo a las 9:30 a.m con el curso Google para PyMEs: Herramientas para ayudar a tu empresa a mantenerse conectada y atraer clientes.

El martes 12 de mayo a las 11:00 a.m. se enseñará a los docentes cómo funciona la herramienta Google Classroom, la cual permite crear una clase virtual con tareas, fomentar la colaboración y mantener la comunicación con los alumnos cuando enseñas desde casa.

En tanto, el miércoles 13 de mayo a las 9:30 a.m. se desarrollarán técnicas gratuitas para mantenerse conectado y seguro en Internet, como por ejemplo a través de Google Meet, y otras plataformas de comunicación.

El jueves 14 de mayo a las 9:30 a.m. se brindarán alcances para ayudar a padres y madres a entretener y mantener seguros a sus hijos en Internet. Mientras tanto, el viernes 15 de mayo a las 9:30 a.m. habrá un a clase dirigida a las ONG con Google for Nonprofits.

