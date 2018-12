Con su estilo de "no estilo", la genialidad de la escritora brasileña Clarice Lispector quedó grabado en el legado de sus cuentos y novelas. Esto la llevó a ser considerada una de las literatas más importantes del siglo XX en su país y ser reconocida en un homenaje de Google con un 'doodle' en la fecha de su nacimiento.

Con una mezcla de diferentes elementos claves en sus narraciones, Google modificó su logo en el buscador para que se recuerde que hoy, 10 de diciembre, pero hace 98 años nació la autora de "La pasión según G. H." y "La hora de la estrella".

Clarice era judía. Nació con el nombre de Chaya Pinkhasovna Lispector en Chechelnik, una pequeña aldea de Ucrania. Su familia salió del país hacia Moldavia y más tarde a Rumania. Fue en Bucarest, en 1922, que los Lispector consiguieron pasaportes y permisos para arribar a Brasil. Al llegar todos tomaron nombres portugueses, así Chaya pasó a llamarse Clarice.

A los cinco años, Clarice se estableció en Recife, Pernambuco. Es así que sus primeros cuentos, escritos a temprana edad, se enviaron al Diario de Pernambuco, pero fueron rechazados porque el común de la 'sección infantiles' eran narrativas, ella mandó textos que explicaban sensaciones.

A los 14 años llegó a Río de Janeiro. Allí conoció la literatura de autores locales e internacionales empapándose de sus escritos. Ingresó en la Facultad Nacional de Derecho en 1939 mientras colaboraba con periódicos y revistas de la época.

Con 21 años consiguió publicar "Cerca del corazón salvaje", obra que había escrito dos años antes y que la hizo ganadora del premio Graça Aranha para a la mejor novela publicada en 1943.

Su estilo fue difícil de clasificar siempre. Eso hizo que consiga una obra, y a la vez su vida, llena de misterio logrando a apasionar a quienes la conocían al grado que en un tiempo se creyó que su nombre era el seudónimo de algún escritor varón.

Conoció a Europa gracias a los viajes de su esposo diplomático. Pero llegó a París e Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial abandonando a sus amigos y familia en Brasil. Y más tarde en Estados Unidos, donde vivió por 8 años. Sus viajes fueron una de las razones de su divorcio, pese a que en este periodo nació su primer hijo, Paulo.

Fue en 1963, luego de volver a Brasil en dos ocasiones tras los viajes de su esposo y publicar obras con relativo éxito, que mostró al mundo la que es considerada su obra maestra: "La pasión según G. H.".

Tres años después, al quedarse dormida con un cigarrillo prendido, quedó con quemaduras en gran parte del cuerpo y lesiones graves en la mano derecha tras un incendio que destruyó su habitación por completo. Las cicatrices y la pérdida de movilidad en la mano la llevaron a una gran depresión a la vez que publicó libros infantiles y algunas traducciones de obras extranjeras.

Falleció un 9 de diciembre de 1977 en Río de Janeiro padeciendo cáncer de ovario. Su asistente, única amiga y confidente, Olga Bovelli, sostuvo su mano hasta el momento en que Clarice Lispector exhaló por última vez.

"Paulo Francis escribió que ella ‘se convirtió en su propia ficción’. Es el mejor epitafio posible para Clarice Lispector", concluyó Benjamin Moser en "Por qué este mundo" en una biografía sobre uno de los clásicos de la literatura del siglo XX, alguien que siempre es actualidad, porque no deja de estar de moda, según dijo "The New York Times".