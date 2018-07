Google Translate y el mensaje del 'fin del mundo' que muestra si escribes esto

Google Translate es un aplicativo de consulta muy utilizado por diversos usuarios alrededor del mundo y es precisamente por ello que hay quienes han descubierto curiosidades que saltan a la vista.

Una de ellas es que al escribir “dog” 17 veces en la aplicación y eliges traducir de maurí al inglés te saldrá un mensaje relacionado al ‘fin del mundo’, tal y como te lo mostramos en la siguiente captura.

(Google Translate) (Google Translate)

“Doomsday Clock is three minutes at twelve. We are experiencing characters and a dramatic developments in the world, which indicate that we are approaching the end times and Jesus' return”, se lee como resultado de la consulta.

Diversos usuarios quedaron impactados al descubrirlo y hay quienes señalan que todo se trataría de un error en la inteligencia artificial de Google Translate .