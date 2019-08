Google Traductor y el inesperado resultado que obtienes si traduces Madonna

Madonna, quien acaba de cumplir nada menos que 61 años, está a punto de comenzar su gira "Madame X", por lo que miles de fanáticos en todo el mundo consultan el buscador de Google si la cantante aterrizará en su país durante el tour.

Aunque de momento solo los países de Estados Unidos, Francis, Portugal y Reino Unido serán los primeros en tener a la actual reina del pop, no se descarta que el 2020 se anuncien nuevas fechas para el resto del mundo, en especial Latinoamérica.

Mientras esperamos, Google Traductor tiene una curiosidad con el nombre de la cantante. ¿Qué sucede si traduces Madonna?

Cuando abres Google Translate y digitas Madonna de italiano a español, el resultado es "Virgen". De la misma forma sucede si lo haces del latín al español.

Este es el resultado que obtienes al traducir Madonna en Google Translate. Este significado resulta bastante curioso. (Foto: Google)

Aunque este no se trata de un error, pues en la vida real eso es lo que significan, puede que resulte curioso que el nombre de Madonna Louise Veronica Ciccone se traduzca de esa forma.

"La isla bonita", "Like a virgin", "Hung up", "Living for love", "God control", "Music", "Medellin", es ahora Madamme X, autora de un décimo cuarto álbum que salió a la luz como parte de su inspiración a Lisboa, lugar donde vivió durante 2 años.

Un uniforme militar fue el atuendo elegido por Madonna para celebrar sus 61 años en un bar de Nueva York en el que estuvieron presentes sus hijos, amigos y colaboradores.