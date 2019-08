Google Maps reta tu cultura general con este sencillo truco en el mapa

Google quiere poner a prueba toda tu cultura general, es por ello que, a través de Google Maps, ha lanzado un juego bastante divertido llamado Smarty Pins. ¿De qué trata y cómo puedo acceder a ello? Es muy simple.

Al abrir la página de Google Maps, Smarty Pins deberás registrarte o abrir tu cuenta de Gmail. Tras ello simplemente pulsa en la palabra Start y el buscador te lanzará una serie de preguntas.

Conforme empieza el cuestionario, tendrás que colocar diversos pins encima del mapa, aquel marcador de color rojo que sirve para determinar un lugar.

El sistema de juego es muy sencillo, contamos con un número de millas en nuestro casillero que se aumentará en tanto en cuanto acertemos o se nos irá restando cuanto estemos lejos o respondamos mal la pregunta.

Smarty Pins es la plataforma de Google Maps donde podrás aprender datos sobre historia, geografía, etc. (Foto: Google) Smarty Pins es la plataforma de Google Maps donde podrás aprender datos sobre historia, geografía, etc. (Foto: Google) Smarty Pins es la plataforma de Google Maps donde podrás aprender datos sobre historia, geografía, etc. (Foto: Google)

Pero Google Maps no sólo se nos preguntará "¿Cúal es la capital...?" o "¿Dónde está...?", Smarty Pins es bastante complicado y las preguntas que hace van desde arte pasando por literatura, política, deportes, etc, que como nexo común tienen que la respuesta será un lugar en el mundo.

Si hay alguna materia que no es nuestro fuerte, el juego de Google Maps permite seleccionar que categorías queremos que sean las que entren en las preguntas. Además también se puede regular la dificultad de estas.

A medida que vamos respondiendo preguntas, éstas se hacen más concretas. Por ejemplo, si acertamos en qué país nacía un actor, para la siguiente es muy probable que tengamos que hacer zoom hasta localizar una ciudad y la posterior nos pedirá localizar el punto exacto donde hay un monumento.

Este truco bastante sencillo de Google Maps ha generado que muchos aprendan sobre los lugares en el mundo.

TRUCOS EN GOOGLE MAPS

Pegman, el popular hombrecito amarillo de Google Maps, puede transformarse en varias cosas cuando uno navega en el mapa.



Por ejemplo, se convierte en una nave espacial si lo utilizas sobre el Área 51 en Nevada, Estados Unidos. Se disfraza de Doc ("Regreso al futuro") si usas los viajes en el tiempo de Street View. Se convierte en un pequeño monstruo de color verde si buscas el lago Ness.