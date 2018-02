Google Maps: Conoce el estadio donde Perú enfrentará a Croacia

La selección peruana está lista para iniciar su preparación de cara al Mundial Rusia 2018. Los dirigidos por Ricardo Gareca enfrentará a Croacia el próximo 23 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.

Este compromiso será determinante para ambas selecciones, las cuales buscan llegar a punto para su participación en la Copa del Mundo.

Los fanáticos de la bicolor pueden conocer este escenario por dentro y por fuera sin necesidad de salir de sus casas. Todo esto gracias al servicio Street View de Google Maps que ofrece imágenes en 360 grados.

https://www.google.com/maps/@25.9579942,-80.2388996,3a,90y,101.98h,87.74t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipOy61NNYqO9QOrhhbwzp1MJ_xaqodeNGV-utfH4!2e10!3e12!7i5376!8i2688

https://www.google.com/maps/@25.9579665,-80.2388604,772m/data=!3m1!1e3!10m1!2e10!12b1?rapsrc=apiv3

LO QUE DEBES SABER

El Hard Rock Stadium es un coloso multideportivo situado en la ciudad de Miami. La estructura fue bautizada originalmente como Joe Robbie Stadium , en honor al primer dueño de los Miami Dolphins de la NFL.

A fines de la década del 2000, el recinto era conocido como Dolphin Stadium. Sin embargo, tras acuerdos comerciales pasó a ser llamado como hoy es conocido.

El estadio es suele ser utilizado para partidos de fútbol americano. No obstante, también es escenario de conciertos. Se han presentado artistas reconocidos, como 'The Who', Guns N' Rose, Madonna, Paul McCartney, Beyoncé, Justin Timberlake, entre otros.

A fines del año 2017, Barcelona y Real Madrid disputaron una clásico amistoso en el Hard Rock Stadium.