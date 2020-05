Cuando uno está en un lugar que no conoce, es todo un problema dar la dirección exacta en la que te encuentras. Google Maps ha decidido dar una solución a este común contratiempo con sus códigos plus, una combinación corta de letras y números con la que podemos ubicarnos fácilmente a través de nuestros teléfono móvil.

Estos códigos funcionan como una dirección digital, que nace de la latitud y longitud de las coordinadas, por lo que se podrán usar para identificar una localización concreta, ya sea una calle sin nombre en una gran ciudad o en una zona rural.

¿CÓMO CONSEGUIR UN CÓDIGO PLUS?

Pese a que estos códigos plus no son nuevos (estaban en la función Plus Codes desde 2015), ahora están de una forma más visible: en Google Maps.

De esta forma, solo tendremos que mantener el dedo sobre la pantalla pulsando en el punto azul que identifica nuestra posición GPS para que se abra una nueva pantalla (la del fondo azul) donde puede leerse arriba ese código.

También podemos mantener pulsado en el mapa para que se añada un punto en el mismo.

¿CUÁL ES EL PASO A PASO PARA GENERAR UN CÓDIGO PLUS?

Abre Google Maps.

Pulsa sobre el punto azul que indica tu localización.

Lee el código que sale junto a Ubicación.

Pulsa en Compartir ubicación.

Elige a quién mandarle esa ubicación.

¿EN QUÉ SITUACIONES PUEDO USAR UN CÓDIGO PLUS?

Además de poder dar tu dirección a para que tus amigos te encuentren, los códigos plus son muy útiles en situaciones de mergencia, cuando es esencial que alguien pueda acudir a dicha ubicación lo antes posible.

Considerando que hay millones de lugares que no cuentan con una dirección exacta, esta funcionalidad se presenta como una solución eficaz.

