Gadgets.21: Conoce el primer juego de realidad virtual para PS4

Regresamos al universo de Until Dawn, específicamente al manicomio de Blackwood (60 años antes) y en pleno funcionamiento. En The Inpatient asumiremos el rol de un interno, al que crearemos bajo ciertas opciones.

Aquí, en medio de un cuadro de amnesia –ya que no sabemos qué hacemos allí o quiénes somos–, viviremos el día a día, con pesadillas y recuerdos de todo tipo, sin poder creer en nadie y sin saber el tiempo que estaremos recluidos.

Su trama no es mala, pero no llega al nivel de Until Dawn , aunque resulta muy interesante apreciar cómo, poco a poco, nos iremos enterando de las cosas que suceden, gracias a los ítems en los escenarios.



La experiencia

El ritmo, al inicio, es un poco lento y lo podremos terminar en 2 o 3 horas. Tendremos varios finales, así que habrá que ‘rejugarlo’ para poder verlos todos. Pero lo más importante serán nuestras decisiones, ya que –cual efecto mariposa– tendrán un impacto en el futuro de la trama.

A todo esto hay que agregarle que podremos jugarlo con el mando del PS4 o dos controles PS Move, fuera del excelente reconocimiento de voz que podemos usar.



Los controles no llegan a estar del todo bien planteados, aunque The Inpatient es terror en estado puro, y esto resulta más que divertido. Los apartados gráfico y sonoro están bien planteados, y ofrecen una aventura inmersiva.

The Inpatient es un muy buen inicio para la realidad virtual en este año. Encontraremos una mezcla bien planteada de realidad virtual, gritos y ataques al corazón.