Gadgets.21: Analizamos el Matebook X Pro de Huawei

Huawei viene trabajando muy bien en sus productos. Una muestra de ello es el MateBook X Pro . Si bien su diseño no es el más innovador, sí lo son sus detalles técnicos. Por ejemplo, su pantalla táctil de 13.9” casi no tiene bordes. Además, su resolución es de 3,000 x 2,000 p, con un formato 3:2, que lo hace versátil y de fácil manejo.

Es una laptop muy delgada. Solo tiene conexiones de carga y de USB (entre ellos dos puertos USB tipo C, uno compatible con Thunderbolt 3, que trabaja muy bien). Posee teclado retroiluminado, de buena sensibilidad, con touch-pad grande, de fácil manejo y buena sensibilidad para los botones.

No pesa mucho. El botón de encendido se puede usar como acceso al bloqueo de huella, el que es eficiente.

CÁMARA ESCONDIDA



Una de las novedades es que entre la tecla F6 y la tecla F7 se encuentra la webcam, un lugar poco común. Esta se puede ‘esconder’ con solo apretarla. No hay forma de que se active si el usuario no la presiona. Aunque el ángulo de visión no es el mejor –y las resoluciones son estándar–, es una buena alternativa de seguridad.

RENDIMIENTO



La que tuvimos a prueba incorpora el procesador Intel Core I5 8250U. Su desempeño fue positivo al emplearla con programas de diseño. Ojo: no llega a ser una máquina gamer. Aun así, se pueden instalar juegos de calidad gráfica exigente, pero puede sufrir en juegos que pasan los 25 fps. La batería –que tiene opciones de ahorro de consumo– dura más de 11 horas. Posee el Sistema Dolby Atmos con cuatro bocinas, que ofrece una gran experiencia.

DATO



- Su pantalla es lo más llamativo: es 3K, con gran radio de contraste (1,500:1). Su brillo máximo llega a los 450 nits.