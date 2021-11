¿Cómo podemos acercar la Luna y las estrellas a las niñas? La NASA tiene un plan. La agencia espacial estadounidense ha lanzado un cómic digital e interactivo titulado First Woman (La primera mujer), con una historia conmovedora. La protagonista es Callie Rodríguez, la primera afrolatina en pisar la Luna, y si bien la trama es ficticia, resulta suficiente para inspirar a que las niñas sueñen con viajar al espacio.

La versión en inglés fue lanzada por la agencia espacial hace unas semanas; sin embargo, ante la gran acogida, el cómic ya está disponible en español. No se trata de un cómic convencional. La historia de Callie se complementa con códigos QR que se encuentran repartidos a lo largo de las páginas. También la NASA ha dispuesto que se pueda descargar una app especial para conseguir aún más herramientas de realidad aumentada.

Pero lo central es la historia. En ella, Callie, una astronauta que cumple una misión lunar, recuerda cómo le nació la curiosidad por viajar al espacio desde muy niña. Pero, más allá de ser un relato de sueños, es también un viaje por sus luchas, caídas y decepciones. Callie tuvo que batallar con personas que nunca creyeron en ella. A pesar de su inteligencia y habilidad para construir cosas (incluido un ingenioso robot RT), tuvo que ingeniárselas para conseguir oportunidades.

Según la NASA, varias mujeres de carne y hueso han inspirado este cómic digital e interactivo empezando por la rusa Valentina Tereshkova, primera mujer en viajar al espacio. Sally Ride, primera mujer estadounidense en visitar el cosmos, y Mae C. Jemison y Ellen Ochoa, primeras afroamericana y latina en lograr ese objetivo, respectivamente, también están entre ellas.

First Woman es una herramienta útil para inspirar a las niñas a seguir sus sueños. Además de ser un relato interactivo y adaptado para ser aprovechado con las herramientas digitales, es una historia que no se aleja mucho de la realidad, y el camino no es imposible, pero tampoco será fácil.

El cómic es gratuito y está disponible en: www.nasa.gov/specials/calliefirst/





