Facebook Watch: ¿Qué fue lo más visto por los latinoamericanos en el último año?

El servicio de videos Facebook Watch logró que más de 24 millones de usuarios en América Latina vieran al menos un minuto los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA 2018-2019, según informó la red social a través de un comunicado.

La transmisión de este importante evento deportivo logró que Facebook Watch generara más de 48 millones de interacciones en el público, en el que un 67% tiene menos de 35 años, explica la red social.

Se consideran interacciones en Facebook las reacciones (me gusta, me encanta, me asombra, me entristece, me enoja), comentarios y la opción compartir.

Asimismo, Facebook indica que el partido que ganó el Liverpool contra el Tottenham con 2 - 0 (final de la UEFA Champions League) fue el encuentro más visto en Facebook Watch con 5 millones de espectadores y 4 millones de interacciones, registrados hasta el 1 de junio.

Facebook adquirió los derechos para emitir la Liga de Campeones de la UEFA desde el 2018 hasta el 2021 en América Latina.

Para poder acceder a las transmisiones que se realizan en Watch solo debes ingresar a la Página en Facebook de la Liga de Campeones de la UEFA.

--- Watch crece ---



Unas 720 millones de personas cada mes y 140 millones cada día pasan al menos un minuto diariamente en Facebook Watch y en promedio 26 minutos diariamente, dijo la compañía.

La red social lanzó a nivel global su servicio de videos el año pasado, un año después de su aparición en Estados Unidos, y hasta diciembre contaba con al menos 75 millones de personas que pasaban al menos un minuto en la plataforma cada día.

Facebook Inc dijo que se asoció con las cadenas que transmiten programas populares como The Voice Germany, la versión alemana de Next Top Model, además de canales para ofrecer en Watch contenidos de eventos como la copa del mundo de críquet, que se juega actualmente.

La empresa, que también está invirtiendo en sus propios contenidos originales para el servicio, está llevando su expansión a mercados dominados por YouTube a pesar del creciente escrutinio en relación a videos generados por usuarios que pueden servir a grupos radicalizados.