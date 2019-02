¿Por qué explotan los celulares y cómo puedo prevenir un posible accidente? [VIDEOS]

El uso masivo de smartphones ha propiciado que se registren diversos casos en los que estos aparatos explotaron y provocaron pequeños incendios, lesiones, quemaduras y en el peor de los casos hasta la muerte de sus usuarios.

Más allá de algún error de diseño, estos hechos, muchos de los cuales han sido registrados en videos, se deben a la batería que los smartphones utilizan. Ya sea por encontrarse en mal estado, gastadas o sean de procedencia y fabricación dudosa.

¿Por qué explotan los celulares y cómo puedo prevenir un posible accidente? (Getty) ¿Por qué explotan los celulares y cómo puedo prevenir un posible accidente? (Getty)

¿QUÉ ES UNA BATERÍA?

​

Lo primero que debemos saber es que una batería es el dispositivo que permite almacenar energía eléctrica y controlar su flujo con el objetivo de proveer esta energía al smartphone.

Este dispositivo está conformado por tres componentes principales que forman un circuito que permite la circulación de electrones de un lado a otro a través de un material conductor:



- Ánodo: polo negativo de la batería, del que salen los electrones.

- Cátodo: polo positivo de la batería, al que van los electrones.

- Electrolito: líquido entre ambas partes.

¿Por qué explotan los celulares y cómo puedo prevenir un posible accidente? (Getty) ¿Por qué explotan los celulares y cómo puedo prevenir un posible accidente? (Getty)

La energía que proveen las baterías se debe a un proceso denominado redox (reducción-oxidación). Mediante este proceso un componente se oxida y pierde electrones, mientras que el otro se reduce y gana electrones. Así los electrones fluyen del ánodo al cátodo, generando electricidad al celular.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y este ciclo se repite en cada carga y descarga, los materiales que conforman la batería van perdiendo su capacidad, hasta llegar al punto en el que la batería ya no puede mantener su carga de energía y se daña.

PERO ¿POR QUÉ EXPLOTAN LAS BATERÍAS?



El estallido de las baterías se debe a los compuestos químicos con los que están hechas y a la reacción química que sucede cuando estos entran en contacto entre sí al dañarse el aislante interno.

Las baterías están hechas de Ion-Litio, un metal que permite una fácil transferencia de electrones con un peso bastante ligero. Sin embargo, dentro de estas existen otras sustancias: óxido de litio y cobalto en el cátodo, grafito en el ánodo y una sal de litio mezclada con uno o varios alquil carbonatos (dimetilcarbonato) en el electrolito.

¿Por qué explotan los celulares y cómo puedo prevenir un posible accidente? (Getty) ¿Por qué explotan los celulares y cómo puedo prevenir un posible accidente? (Getty)

Estos materiales se encuentran separados, ya que si el litio, que es un metal alcalino que reacciona con mucha facilidad, entra en contacto con el dimetilcarbonato, se genera una reacción química conocida como 'escape térmico', que genera una combustión espontánea favorecía por los electrolitos que suelen ser inflamables.

Otro de los motivos de un estallido de batería se debe a que los electrolitos pueden tener pequeñas dendritas o ramificaciones que producen cortocircuitos.

Además, el sobrecalentamiento de las baterías también propicia que el óxido de cobalto de litio libere oxígeno, un gas que reacciona con el electrolito de alquil carbonato y generar dióxido de carbono. Este último gas hincha la batería y rompe la cámara en la que se encuentra el electrolito, liberando su contenido inflamable.

¿QUÉ PUEDO HACER? AQUÍ ALGUNOS CONSEJOS

​

Todas estas reacciones suceden principalmente por un aumento rápido del calor debido a una sobrecarga de la batería, daños físicos de la batería o un diseño defectuosos que cause cortocircuitos. Sin embargo, no se trata de culpar a las baterías o preocuparse si son seguras o no, todo depende del adecuado uso y cuidado que le brindes a tu equipo. Aquí algunos consejos:



- Evita dejar el celular cargando toda la noche o conectado a la corriente eléctrica por muchas horas, ya que una variación del voltaje puede ocacionar una explosión.



- No contestes llamadas si el celular está cargando. Las llamadas obligan a tu smartphone a trabajar mientras esta cargando, generando el sobrecalentamiento.

- Siempre es bueno proteger el celular de los elementos externos mediante algún forro. Así evitarás que la batería pueda entrar en contacto con arena, agua o polvo, que podrían dañarla.



- Por ningún motivo exponer el smartphone al calor. Y tratar de evitar los golpes bruscos que puedan dañar la batería. Evita llevar el celular en el bolsillo del pantalón o la camisa, especialmente si te encuentras en lugares muy calurosos.



- Compra dispositivos originales y de marcas de renombre. Aunque suene cliché, las baterías más baratas pueden estar mal diseñadas y generar un cortocircuito que pueden afectar tu dispositivo o en el peor de los casos estallar.

¿Por qué explotan los celulares y cómo puedo prevenir un posible accidente? (Getty) ¿Por qué explotan los celulares y cómo puedo prevenir un posible accidente? (Getty)

Con información de Andro4all, El Heraldo.