Estudiantes de instituto crean aplicativo móvil para mejorar hábitos alimenticios

Alumnos de un conocido instituto crearon un aplicativo móvil que busca incentivar el consumo de productos saludables en la población, con el objetivo de evitar la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad y sobrepeso.

“Buen día” es el nombre de esta plataforma informativa creada por Job Cantaro, Eleen Aquino y Rodrigo Ramos, estudiantes de la carrera Diseño y Desarrollo de Software del instituto Tecsup.

Su característica principal es que a través de una simple foto reconoce los alimentos y analiza el valor nutricional que posee cada uno de ellos.

El aplicativo fue desarrollado en la III edición de la Hackathon universitaria sobre salud digital y prevención de desastres naturales, organizada por La Positiva Seguros y la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el primer puesto.

Asimismo, los alumnos de Tecsup se hicieron acreedores de S/4,500, pases gratuitos para el evento de Inteligencia Artificial "Change the world you see" de Microsoft, S/1,000 soles de Tuenti, viajes y hospedajes gracias a Casa Andina y Civa, y otros premios por parte de Get Abstract, Essenza, Nature Valley y Papa John’s.

Además, junto con el 2do puesto (estudiantes de UPN) y tercer puesto (alumnos de la UTP) recibirán asesoría para transformar su idea en un start-up.

El concurso convocó la participación de 90 estudiantes de institutos y universidades, como: UNI, PUCP, URP, Universidad del Pacífico, San Marcos, UPC, UTP, Cibertec, entre otras.



