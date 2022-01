Siempre uno busca tansformar un área de su cada o departamento en un centro de entretenimiento, como si fuese un cine dentro de su hogar. Y aunque esto pudiese ser un tanto difícil, Epson nos facilita mucho las cosas gracias a su proyector Epson Home Cinema 880, el cual no presenta demasiadas complicaciones y llega con un precio interesante a nuestro mercado.

Y para conocer los diversos aspectos técnicos de este dispositivo, si es que consideramos adquirirlo, la marca nos envió el equipo por un espacio de tiempo para probarlo. Aquí comentamos nuestra experiencia con este equipo.

LUZ, CÁMARA, ACCIÓN

Lo primero a tener presente es su diseño, dentro del cual hay que resaltar el peso del mismo. Las medidas del Epson Home Cinema 880 son de 302 mm x 87 mm x 249 mm (ancho x alto x profundidad), y su peso es de 2,7 kg. Esto hace que sea muy versátil su manejo y uso. Se puede montar de diversas formas: parte frontal, posterior o incluso desde el techo. Además, cuenta con una ‘pata’ retráctil en su parte delantera, la cual nos ayudará para mucho si es que ubicamos el dispositivo en una superficie plana, como una mesa, por ejemplo. Aunque hay que apuntar un detalle aquí, y es que al hacer uso de esto, la zona de proyección quede algo baja, por lo que es posible el tener que apoyar esta ‘pata’ en algún otro objeto.

Se aprecie que el lente del Epson Home Cinema 880 posee un protector.

Por otro lado, el Epson Home Cinema 880 ofrece un buen sistema de brillo, aunque es obvio que en ambientes oscuros el resultado será mejor aún. Esto se debe a su lámpara, ya que ofrece una luminosidad de 3.300 lúmenes, ya sea en en color o en blanco. Ahora bien, si bien esto resulta interesante, los colores que podemos apreciar son un tanto pálidos. Fuera de esto, el equipo ofrece una resolución full HD, vale decir 1080p.

DETALLES

Ahora bien, el Epson Home Cinema 880 no posee zoom, por lo que debemos tener presente dónde y a qué distancia de la zona de proyección lo ubicamos, esto para lograr obtener una excelente proyección. Según la ficha técnica del proyector, se puede proyectar entre 25″ y 386″ como máximo.

Con relación a las posibilidad de conexión del Epson Home Cinema 880, debo decir que sus capacidades son algo limitadas, ya que si bien podemos conectarlo a computadoras, y otros dispositivos, no cuenta con muchas entradas. Por otro lado, su control remoto me resultó cómodo pero algo pequeño, y los menús son demasiados complejos, ya que si queremos modificar una u otra opción, deberemos ‘bucear’ demasiado en submenús para encontrar la ‘opción’ debida. Aunque siendo claros, lo más seguro es que solo lo usemos para encender o apagar el proyector.

SONIDO

Pasando al apartado sonoro, debo indicar que el Epson Home Cinema 880 no es silencioso, aunque presenta una opción para esto. Y aunque esto ayuda, se pueden seguir escuchar los mecanismos internal del proyector, en especial su ventilador, el cual debe mantener frío el dispositivo. Para esto, y como mencioné anteriormente, la ubicación del equipo será algo fundamental, ya que también hará que no percibamos estos ruídos. Con relación a sus parlantes integrados, hay que apuntar que estos no llegan a cumplir del todo, por lo que será mejor no usarlos y hacer uso de la salida de audio para conectar el proyector a otros periféricos mediante un cable.

Parte posterior del Epson Home Cinema 880.

CONCLUSIÓN

No me cabe duda que el Epson Home Cinema 880 es un proyector más que interesante, fácil de usar e instalar, aunque por otro lado es básico y no es el más baratoque podemos encontrar en el mercado. Pero tener el respaldo y seguridad de la marca lo destaca frente a otros que si bien pueden ser más baratos, el costo puede ser mayor a la larga. A esto hay que añadir que Epson presenta servicio post venta. Así que si buscas llevar la mágia del cine a tu hogar, y sin tener que hacer un gran gasto, el dispositivo de Epson es na muy buena opción.

Video Epson Home Cinema 880