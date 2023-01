Elizabeth Mendoza: “Hay que esforzarnos y no caer en el ‘esto no es para mí’”

Elizabeth Mendoza es una joven ingeniera que representó a nuestro país como embajadora del programa Semillas para el Futuro de la compañía china Huawei. Un evento que reunió en México a los mejores exponentes de Latinoamérica en tecnología y que forman parte de este programa de cursos en favor de jóvenes estudiantes.

Eli tuvo algo que muchas jóvenes no tienen al momento de decidir qué estudiar: el completo apoyo de sus padres para lo que sea que eligiera. Ella se inclinó por la Ingeniería, una carrera que, todavía para muchos, se considera masculina. Pero eso no la detuvo y sorteó todos los obstáculos que le aparecieron.

¿Por qué tecnología?

Cuando yo era pequeña, solo teníamos una computadora en casa y, cuando esta llegó, fue todo un acontecimiento. Esa impresión me quedó. Yo paraba ahí viendo los programas y los juegos que tenía, y poco a poco empezaba a evolucionar. Siempre me interesó esto de averiguar cómo se implementan las cosas. Me interesaron también los celulares, cómo de un celular que antes era gigante, tipo ladrillo, luego empezaron a salir más pequeños. Quería saber el porqué de las cosas.

¿Eres la única de tu familia que se dedica a este rubro?

Mis papás son comerciantes, ellos fabrican y venden chompas, y mis hermanos siguieron esa línea porque estudiaron Administración. Yo he sido la que se ha dedicado al ámbito de la tecnología, yo era la diferente.

¿Y tus padres qué dijeron cuando escogiste la tecnología?

Como yo soy de Huancayo, fue algo difícil, porque me iba a ir a los 16 años a Lima, después de terminar la secundaria. Fue difícil para mi mamá, principalmente, pero mi papá fue el que dijo: ‘Si Eli quiere y tiene un objetivo, hay que apoyarla porque yo confío en ella’. Mi papá fue el que me impulsó y me apoyó e hizo que mi mamá me apoyara. Mis padres me dieron la confianza. Creo que hay papás más sobreprotectores, pero los míos dijeron que, si quería algo, tenía que conseguirlo.

¿Qué tal la experiencia en Lima?

Fue difícil porque antes no teníamos dónde vivir (en Lima) y, cuando yo llegué, me fui a vivir a una residencia de monjitas, donde eran puras chicas, todas estudiaban, todas se preparaban para la UNI, para San Marcos, para Católica. Lo bonito de ese lugar es que todas tenían un mismo objetivo, que era ingresar a la universidad.

¿Tuviste problemas con los hombres de tu carrera?

Tenías que demostrar que sabías para que recién puedan confiar en ti. En esa parte sí tienes que lucharla un poquito más como chica. Pero sí, todavía existe ese tema, al menos eso me pasó a mí.

¿Ese primer día de clases fue difícil?

Sí, cuando entré al salón, no había ni una chica y yo pensé que no era mi salón. Luego, en el baño encontré a las otras tres chicas de mi salón y entramos las cuatro. Cuando llegué a mi casa, le conté a mi mamá, yo estaba un poco deprimida. Ese primer ciclo sí me chocó un poco compartir con los demás, pero ya a partir del segundo se me hizo natural. Hay que seguir esforzándonos y no caer en ‘esto no es para mí’; hay que seguir intentándolo porque, si no fue a la primera, será a la segunda o la tercera.

¿Qué es Semillas para el Futuro?

Es un programa que nos capacita y nos enseña las tecnologías que tiene Huawei. Yo he sido semilla de la generación 2020; en esa época era estudiante. Actualmente soy egresada, pero en esa época aprendí temas sobre inteligencia artificial, big data. Aprendí cosas que no vi en la universidad. Luego seguí viendo esos temas y actualmente estoy trabajando en un área de big data.

¿Qué es big data?

Es la recopilación de información que puede provenir de diferentes orígenes, por ejemplo, de host externos, bases de datos de algunas plataformas como Oracle, etc. En big data se procesa toda esa información para utilizarla para un propósito. Yo trabajo para una entidad bancaria, por ejemplo, y administro información que recopilo de diferentes proyectos.

¿Cómo llegaste a Semillas para el Futuro?

Yo tenía amigos que habían postulado en 2019 y los habían llevado a China, entonces me empezaron a contar cómo era el programa de Huawei y me animaron a postular. Ellos me contaron que en la convocatoria aceptan a los del tercio superior, tienes que estar bien en la universidad y luego hacen una evaluación. Me empezaron a contar los cursos que llevaron y el viaje, y eso me animó. Pero para 2020 justo llegó la pandemia, todo fue virtual, pero la experiencia fue muy bonita.

¿Qué fue lo que más te sirvió del programa?

Lo que más me gustó fue acerca de la nube (cloud), porque era algo nuevo para mí, y sobre inteligencia artificial. Esos dos cursos fueron los que más me impactaron porque los apliqué luego, cuando participé en dos hackatones. En la hackatón de Osiptel, mi proyecto fue generar una web que tuviera un chatbot para que personas de diferentes idiomas pudieran ingresar y ser atendidas. Y en la hackatón del BBVA, hice una propuesta con inteligencia artificial usando la plataforma AWS que permitiera más idiomas, como el aimara o el quechua; incluso incluimos realidad virtual, para que el chatbot te hablara, pero de manera inclusiva con los idiomas.

¿Qué opinas de la educación peruana?

Creo que hay un déficit, porque, cuando terminé la secundaria, pese a ser buena estudiante, llegué a Lima y sentí el choque. Hay una brecha educativa, pero en San Marcos es otra historia, he tenido buenos profesores.





AUTOFICHA

“Soy Elizabeth Delia Mendoza Gutierrez, tengo 25 años y nací en Huancayo. Vengo del distrito de Chilca. Toda la primaria y secundaria la estudié en Huancayo. Luego ingresé a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la UNMSM. Ingresé en 2016 y acabé el año pasado”.

“La carrera que estudié en Lima fue muy importante para mí por el tema de la tecnología. Siempre, desde pequeña, me gustaban las cosas tecnológicas, conocer su funcionamiento. Siempre he hecho las cosas que me han gustado, mi hobby es pintar”.

-“Mi carrera, más que todo, es acerca de redes, de telecomunicaciones, trabajar con operadoras como Claro, Entel, Telefónica. Actualmente me he abierto un poco al tema de big data y estoy en el área bancaria. Creo que el esfuerzo siempre tiene su recompensa”.