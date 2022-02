Desde que inició la pandemia, el número de negocios que venden por Internet se ha cuadruplicado. Este fenómeno, según explica Frida Melgar, directora académica de Educación Continua de Toulouse Lautrec, responde a las ventajas y beneficios que ofrecen las plataformas digitales a los usuarios y negocios. “El mercado es cada vez más competitivo y es necesario potenciar nuestra creatividad y habilidades tecnológicas para sacarle el máximo provecho a las herramientas digitales “, explica.

En línea con ello, un estudio realizado por Euromonitor International revela que para el 2025 el comercio electrónico en el Perú se incrementará en 110 %. Para Ada Kanashiro, directora de Educación Continua y Postgrado de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), esta proyección abre múltiples oportunidades a los negocios. “Para que un negocio pueda crecer debe explorar todas las opciones que le ofrece el mundo digital y adaptar su estrategia según su público, objetivos y necesidades; estamos frente a un nuevo escenario en la comunicación digital, se necesitan nuevas habilidades para abordar al potencial consumidor de manera planificada y personalizada”, comenta.

En ese sentido, las expertas de Toulouse Lautrec y UCAL recomiendan 6 cursos de educación continua para aprovechar al máximo el mundo digital en los negocios:

1. E-commerce: Comprender la dinámica del comercio electrónico es fundamental para destacar en los negocios. Con este curso, aprenderán a gestionar una tienda virtual, analizar métricas y diseñar estrategias, a través de diferentes canales digitales.

2. Marketing digital: Tener una visión general de cómo funciona el marketing en los entornos digitales les permitirá diseñar estrategias efectivas, conectar con los usuarios, fidelizarlos y concretar ventas que impacten en los objetivos de negocio.

3. Gestión de redes sociales: Promocionar productos o servicios por Internet, hoy en día, es indispensable. Con este curso, las personas podrán gestionar las redes sociales en tendencia, analizar métricas y diseñar estrategias para cada una de ellas.

4. Wordpress 360%: Para crear la página web de un negocio, no se requiere ser experto en programación, basta con aprender las herramientas para crear y posicionar orgánicamente una página web en Wordpress, con un estilo de look and feel creativo.

5. Fotografía comercial: Vender un producto por Internet depende mucho de la fotografía. Por ello, es necesario conocer las estrategias, herramientas y conceptos de producción para hacer fotografías publicitarias que promuevan la acción de compra.

6. Video maker: Los videos para plataformas como TikTok, YouTube e Instagram tienen un alto impacto en los consumidores. Por tanto, para destacar en el mercado, se necesitan capacidades creativas y habilidades técnicas para la realización de un contenido audiovisual corto pero con una narrativa impactante.

Melgar y Kanashiro coinciden en que la capacitación permanente y el desarrollo de nuevas competencias es crucial para avanzar al ritmo de la transformación digital y ofrecer soluciones creativas e innovadoras a los problemas y necesidades del mercado actual, desde cualquier sector económico.