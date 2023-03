Con el uso más acelerado de tecnologías como los robots o la inteligencia artificial se ha iniciado también un debate sobre los límites de estas herramientas. ¿Hasta dónde pueden ser usadas o por quiénes? Ese ha sido el caso de DoNotPay, una plataforma que se describe como “el primer abogado robot del mundo” y que acaba de ser demandada por un bufete de abogados porque no tiene un título universitario.

La demanda fue interpuesta el pasado 3 de febrero y la semana pasada fue publicada en el sitio web de la Corte Superior de California. En el escrito se argumenta: “Desafortunadamente para sus clientes, DoNotPay no es en realidad un robot, un abogado ni un bufete de abogados. DoNotPay no tiene un título en Derecho, no está prohibido en ninguna jurisdicción y no está supervisado por ningún abogado”. El bufete pide que deje de brindar servicios y cita a un usuario de la plataforma que señala que “fue engañado” al pensar que usaba los servicios de un abogado real.

PLATAFORMA

DoNotPay señala que usa Inteligencia Artificial (IA) para ayudar a sus clientes con servicios legales como infracciones de tránsito, disolución de matrimonios o resolver una disputa con instituciones bancarias, entre muchas más, sin la necesidad de contratar un abogado. Afirma que puede ayudar a luchar contra las corporaciones, vencer a la burocracia, encontrar dinero oculto y “demandar a cualquiera”.

Para usarla solo se tiene que ingresar a la web e ingresar datos a un chatbot. La tecnología de DoNotPay realizará trámites como llenar documentos legales o actuar a nombre del usuario. Su popularidad ha ido en aumento en los últimos años.

El abogado y emprendedor británico Joshua Browder, su fundador, ha dicho que no temen a la demanda y que los reclamos no tienen mérito. Sin duda, un caso que marcará un precedente para el desarrollo de servicios legales mediante IA.

