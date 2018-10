¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp y Telegram? ¿Por qué prefieren este último?

La privacidad es lo más importante y sobre todo si se trata de escoger una aplicación de mensajería instantánea para tu celular. Por ello, muchos usuarios prefieren utilizar Telegram en lugar de popular WhatsApp.

¿Cuáles son las diferencias entres ambas apps de mensajería? Pese a que WhatsApp es muy popular y su uso está más normalizado, algunos han optado por utilizar Telegram por la gran cantidad de beneficios que ofrece.

DIFERENCIAS

1. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. Telegram ofrece la posibilidad de enviar mensajes que se autodestruyen en un tiempo determinado que puede ser desde los dos segundos, un minutos, hasta un mes. Una vez que se ha pasado este plazo de tiempo, el mensaje desaparecerá tanto del teléfono de origen como del de destino.

2. SIN RASTRO. Además, esta opción de chat secreto de Telegram funciona a través de mensajes cifrados, los cuales no dejan rastro en los servidores de la app.

3. SIN PANTALLAZOS O SCREENSHOTS. Telegram también impide que sus usuarios puedan tomar pantallazos o screenshots de las conversaciones del servicio de mensajería.

4. NO REENVÍOS. Esta novedosa aplicación de mensajería instantánea no permite que sus usuarios reenvíen sus mensajes.

5. EDITAR MENSAJES. WhatsApp no nos permite editar nuestros mensajes, cosa que Telegram pone a disposición de todos. Cuando editamos un mensaje, en la parte de abajo veremos un apartado que nos indica que el mismo ha sido modificado después de haber sido enviado.

5. GRUPOS MASIVOS. Otra de las novedades que introdujo Telegram fue la oportunidad de crear chats en grupos más grandes, de hasta 200 miembros; al contrario que la WhatsApp que sólo permite crear grupos de 100 usuarios.

6. NÚMERO PRIVADO EN GRUPOS. Otra de las ventajas de este servicio es la posibilidad de ocultar nuestro número de teléfono del resto de personas de un grupo. En los grupos solamente aparecerá nuestro nombre de usuario y nuestra fotografía, en el caso de que demos permiso para que se muestre.