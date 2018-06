Día del Padre: ¿Qué debemos tener en cuenta al comprar un televisor para ver el Mundial?

Este mes celebramos el Día del Padre y el Mundial de Rusia 2018 , la combinación perfecta para pensar en comprar un Smart TV. Ya no hay excusas para cambiar esa vieja pantalla por un moderno Smart TV.

El dolor de cabeza llega cuando tenemos que decidir entre tantos modelos, marcas y tamaños. ¿Cuál es el ideal? Pamela Flores, Gerente General de Mercado Libre Perú, nos ayuda a resolver esta duda:

¿Qué es un Smart TV?

La primera clave es entender el término de moda. Todos buscamos comprar un Smart TV, pero ¿qué significa que nuestro televisor sea inteligente? Básicamente es un televisor con la capacidad de conectarse a Internet. Sin embargo, dependiendo de la marca del televisor y la zona geográfica, podremos tener acceso a diferentes contenidos y aplicaciones adicionales. Algunas marcas incluso cuentan con aplicaciones especiales para ver el Mundial, capaces de enviar alertas para avisarnos del inicio de un partido, grabar los encuentros o seguir estadísticas en vivo.

Las marcas líderes del mercado

La competencia en el segmento de los Smart TV es fuerte, con productos que mejoran permanentemente la relación entre precio y calidad. Pero sin lugar a dudas, apostar por una marca conocida nos garantiza una buena experiencia durante la compra y también en la posventa. Las mejores marcas de Smart TV actualmente son Samsung, Sony, LG y AOC.

Tecnología de la pantalla

Si hablamos de un Smart TV para disfrutar del Mundial, debemos preguntar por la tecnología de la pantalla. OLED (abreviatura en inglés de Diodo Orgánico Emisor de Luz) es la más reciente. No utiliza sistemas de retroiluminación en la parte posterior del panel como el LCD, sino que es capaz de encender y apagar los píxeles individualmente. Así obtiene tonos negros más realistas y colores brillantes, para que sientas que estás en el estadio. Sin embargo, OLED tienen dos inconvenientes: no se recomienda su uso por más de 6 horas diarias, ya que los emisores de luz no tienen una vida útil tan larga, a diferencia de LCD. Asimismo, todos los Smart TV con OLED son de más de 55 pulgadas.

Tamaño y resolución

Si hablamos del tamaño y resolución, nos toca pensar en dónde vamos a colocar el Smart TV en casa. Aunque no parezca, esto es muy importante. La resolución del Smart TV debe ir acorde a su tamaño y la distancia desde el sillón hasta la pantalla. Para Full HD (1920 x 1080 píxeles) la distancia mínima del sillón a la pantalla debe ser de dos a cinco veces el ancho del televisor. Si la resolución es UHD (3.840 x 2.160 píxeles) o 4K, estas distancias se reducen a la mitad.

Sistema de sonido

Los Smart TV son cada vez más delgados, lo que sacrifica la acústica del equipo. Los modelos actuales incorporan altavoces de tamaños máximos de unas 2 o 3 pulgadas frente a las 5 o más pulgadas de los antiguos televisores de tubo. Este problema puede ser más relevante en los equipos de menos de 46 pulgadas. La solución para obtener el mejor sonido posible, y escuchar desde la respiración de los jugadores hasta el golpe de la pelota contra la red, es adquirir un sistema de sonido externo que complemente la experiencia de visionado.

DATO

- Mercado Libre Perú tiene listados más de 3,800 televisores y Smart TV actualmente.