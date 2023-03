Desde los inicios del siglo XX las voces de miles de mujeres se hicieron escuchar con más fuerza en América Latina, exigiendo igualdad de género en oportunidades y derechos. Hoy en día el empoderamiento femenino ha escalado en diversas áreas abriéndose camino y sobresaliendo en territorios, como lo son los esports.

Los casters, o comentaristas de deportes electrónicos, son las voces que describen lo que sucede en los campos de juego. Al igual que en otros deportes, el rol del caster es crucial para transmitir a la audiencia la misma pasión que se vive en los campos de batalla durante las partidas, así como también comentar las estrategias y posiciones.

EXPERIENCIA DE DOS CASTERS

En los torneos de Mobile Legends: Bang Bang hay dos voces femeninas que se hacen escuchar y brillan en cada juego. Ellas son las caster profesionales Milita Gaming (Perú), y Carla Held (Brasil), quienes con motivo del Día Internacional de la Mujer, compartieron su experiencia dentro de la escena e invitaron a más mujeres a sumar su voz y talento al mundo de los videojuegos y los esports.

Milita participa en la Mobile Legends: Bang Bang LATAM Super League, el torneo regional que inició sus transmisiones en vivo el fin de semana pasado y que integra a países hispanohablantes del área. Carla es parte del staff de la MPL BR Temporada 4, que iniciará su fase regular con transmisiones en vivo el sábado 11 de marzo.

“A las mujeres latinoamericanas que quieren ser casters les digo que no se rindan, que creen lazos y que ayuden a otras mujeres… Cualquier proyecto es mucho más fácil cuando hay otra mujer a tu lado apoyándote”, aseguró Carla Held.

Milita Gaming, también destacó la importancia de apoyarse entre otras mujeres y consideró que no es nada sencillo posicionarse dentro de la escena competitiva, pero afirmó que lo más relevante es tener una meta clara, un objetivo por el cual luchar cada día.

Carla Held_imagen del torneo Liga Latam

“En cinco años me veo como una embajadora, una coach para todas las mujeres que quieren llegar lejos en los esports. Desistir no está entre mis proyectos; gracias a Mobile Legends he conocido muchas oportunidades de brillar y espero seguir creciendo”, dijo la caster peruana.

El sueño de Milita es ser parte del panel de Casters de América Latina en un Campeonato Mundial de Mobile Legends: Bang Bang y participar en el evento de forma presencial. “Me encantaría poder sentir en carne viva toda la emoción de cada partida de un mundial, además de conocer a mis ídolos en casteo y a los jugadores que admiro”, confesó.

Además de convertirse en una referente en su área de especialización, el objetivo de Carla es desarrollar un proyecto social para la profesionalización de mujeres en esports y ayudar a madres que viven en situación de vulnerabilidad social. “Apoyarlas para que tengan oportunidades de estudiar y desarrollarse profesionalmente, así como brindar ayuda económica para que puedan dedicarse a sus estudios y contar con una infraestructura para cuidar a sus hijos durante los períodos en que asistan a clases”, explicó la caster brasileña.

MIlita Gaming.

Sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el ambiente gaming, Carla Held aseguró que se ha recorrido un largo camino en este sentido, pero todavía hay mucho por lograr. La comentarista renovó su invitación para que más mujeres se sumen al universo gamer y hagan escuchar sus voces, así como suenan las de ellas en Mobile Legends: Bang Bang.