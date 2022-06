En los últimos años, las redes sociales han tenido un gran impacto en la vida de las personas y de las empresas. Actualmente, Instagram y TikTok han logrado captar cada vez más usuarios y los negocios deben aprovechar estos escenarios, para conocer las nuevas necesidades de los potenciales clientes y ofrecerles experiencias innovadoras.

“Conocer las necesidades es importantísimo porque la comunicación, los servicios y todas las actividades comerciales se desarrollan: para y por el cliente. El objetivo es convencer a esa persona que los elija, y si no conocemos sus necesidades será difícil realizar una venta”, señala Jaime León Camacho, coordinador de la Escuela de Posgrado y Extensión Universitaria de la Universidad Le Cordon Bleu.

Si de reducir costos se trata, el especialista añade que las redes sociales son el canal más económico que existe, ya que permite llegar a más clientes con una inversión menor. “Este no sustituye a otros canales de comunicación, evidentemente es un canal que años atrás no existía.

“Con una adecuada gestión digital podemos mejorar y automatizar procesos operativos y de comunicación, hacerlos de manera ágil, sin necesidad, en algunos casos, que una persona lo ejecute”. Gracias a la presencia digital, tu negocio puede obtener grandes beneficios.

Constante conexión con tu cliente actual: Tener presente tu experiencia en el contenido y procesos en el mundo digital hará que el cliente te conozca, aprecie, compre y hasta recomiende tu producto o servicio con más personas.

Tener presente tu experiencia en el contenido y procesos en el mundo digital hará que el cliente te conozca, aprecie, compre y hasta recomiende tu producto o servicio con más personas. Nuevas personas de su segmento, teniendo más posibilidad de ventas: Todas las marcas tienen sus valores intrínsecos, las redes sociales sirven para conectar, por ello es importante establecer los objetivos de conexión que se busca generar mediante ese vínculo.

Todas las marcas tienen sus valores intrínsecos, las redes sociales sirven para conectar, por ello es importante establecer los objetivos de conexión que se busca generar mediante ese vínculo. Información inmediata del comportamiento del cliente: Internet te facilita el conocimiento inmediato que la publicidad tradicional no te lo permite. Al tener los resultados de manera rápida es posible saber que estrategia está funcionando y que otras no, por lo tanto, los cambios son rápidos, efectivos y se reduce la curva de aprendizaje y costos.

Internet te facilita el conocimiento inmediato que la publicidad tradicional no te lo permite. Al tener los resultados de manera rápida es posible saber que estrategia está funcionando y que otras no, por lo tanto, los cambios son rápidos, efectivos y se reduce la curva de aprendizaje y costos. Podrás establecer una acción inmediata bajo una propuesta CRM (gestión de relación con el cliente) y aplicar estrategias que te permitan posicionarte de manera continua y seguir potenciando tu emprendimiento.

Los negocios sin presencia digital están perdiendo una gran oportunidad de vender y hacerlo de manera económica. “Una marca no existe sin comunicación. Si no estás en el entorno digital, entonces deberás estar en otros canales de mucha mayor inversión. Un negocio no sobrevive sin exposición”, finaliza León Camacho.

