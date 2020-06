Con la aparición de la pandemia del coronavirus llegaron también una serie de mitos conspiranoicos que han calado en una parte de la población. Esto ha traído como consecuencia que famosos como el cantante Miguel Bosé hablen sobre unos supuestos planes maquiavélicos de los gobiernos; y también, que un grupo de huancavelicanos, en Perú, secuestraran a 8 trabajadores de telecomunicaciones que intentaban instalar una antena.

La directora general de Fiscalizaciones y Sanciones y Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ingeniera Patricia Díaz Ubillús, aclaró a Perú21 cinco de los mitos más populares que se han creado respecto a la tecnología 5G.

MITO 1: ¿Hay antenas 5G en el Perú?

En nuestro país no existe ninguna antena 5G. La funcionaria del MTC comentó que el año pasado se hicieron algunas pruebas a nivel de laboratorio, pero aún no se ha instalado ningún artefacto de este tipo en nuestro territorio.

“Ojalá hubiera antenas 5G, pero no tenemos. Para dar un ejemplo concreto, con esa tecnología podríamos tener un médico que está físicamente en Alemania operando -en tiempo real- a pacientes que están en Perú, a través de brazos robóticos conectados por estas antenas”, comenta la ingeniera.

Según los planes del MTC, recién el próximo año empezarán a instalar las antenas 5G pero será un proceso paulatino y empezarán en las principales ciudades del país.

“Vamos a utilizar la banda de 3.5 gigahertz (GHz), que es de rango medio y que en el pasado ya se ha utilizado para otro tipo de servicios”, puntualizó Díaz.

MITO 2: ¿Las antenas 5G propagan el coronavirus?

El virus no se propaga a través de ondas electromagnéticas con las que funcionan las antenas. La Organización Mundial de la Salud, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y otras entidades han desmentido que haya alguna relación entre el COVID-19 y las antenas.

La ingeniera del MTC sugirió corroborar el origen de la información que invade las redes sociales sobre este asunto. “Recomendaría a la población que antes de reenviar alguna cadena de Whatsapp o hacer caso a algún famoso, deben revisar la información en fuentes confiables”, dijo.

MITO 3: ¿Las antenas causan mutaciones?

Existen dos tipos de radiaciones. La primera es la del tipo ionizante, emitida por centrales que trabajan con energía nuclear, rayos x o rayos gama. Esta radiación puede ocasionar que se arranquen los electrones de los átomos y se alteren las moléculas. Eso fue lo que ocurrió con el desastre nuclear de Chérnobyl.

El otro tipo de radiación es la no ionizante, que no tiene ningún efecto en las estructuras celulares y no afecta a los seres vivos. Esta es clase de tecnología con la que funcionan las antenas, el wifi, los televisores, radios y otros aparatos que usamos hace décadas.

“Todo el rango de telecomunicaciones opera con radiación no ionizante. Además, queremos darle la tranquilidad a las personas que el MTC ha realizado más de 23,500 mediciones para verificar que se cumplan con los estándares internacionales. En una escala establecida por organismos mundiales del 1% al 100% para los límites permitidos de radiación no ionizante, el Perú está en la escala del 1%”, explicó Patricia Díaz.

MITO 4: ¿Las antenas causan cáncer?

El Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer de Estados Unidos ha hecho estudios que concluyen que no existe evidencia científica de que las ondas emitidas por las antenas influyan en la aparición del cáncer.

La especialista del MTC detalló que en Perú, estadísticamente no ha variado la cantidad de pacientes que tienen cáncer, mientras que sí ha aumentado el número de antenas de telecomunicaciones instaladas a lo largo del territorio.

“La radiación no ionizante no afecta las células del cuerpo que pueden convertirse en células cancerígenas”, dijo.

MITO 5: ¿Pretenden ocultar las antenas pintándolas de verde como si fueran árboles?

Existe una norma que establece que, por razones paisajísticas y de ornato, las antenas deben estar adaptadas al entorno circundante donde se instalan.

“Si están en un parque, deben tener la apariencia de un árbol, hay otras que se mimetizan en las paredes de los edificios. Es para guardar la armonía visual del entorno. Si tú vas a Machu Picchu, por ejemplo, tienes conexión en tu celular pero no ves ni una sola antena, igual en las ruinas de Caral; es porque se ha cuidado que estas infraestructuras no sean elementos disruptores en el paisaje”, finalizó Patricia Díaz.

