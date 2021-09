Lo que parecía ser una fantasía futurista de las más soberbias producciones cinematográficas, podría convertirse en una realidad palpable en los próximos años. La empresa norteamericana Jetpack Aviation anunció haber concretado con éxito la primera prueba completa de vuelo de The Speeder, una moto voladora.

Por su forma, The Speeder parece ser una moto de carreras, o de agua, debido al diseño y la posición que debe tomar el conductor para poder manejar este vehículo.

Al igual que una motocicleta de carreras, The Speeder tiene una cúpula para proteger del viento al usuario, reduciendo la resistencia al avance y, adicionalmente, estabilizar el vuelo.

Según Jetpack Aviation, lo que causó más dificultades en este vehículo fue la estabilización de esta en el aire, pues las leyes de la aerodinámica exigían una forma constante y precisa en el cambio de dirección de los propulsores, que permitan cambiar el rumbo o la dirección si desestabilizar por completo la estructura.

Para ello empezaron un software que comanda la intensidad del ángulo de la propulsión, desarrollando además un chasis de aluminio de mayores dimensiones para colocar las turbinas en varios lugares. Con esto se consiguió una manera estable de girar en cualquier ángulo y compensar dicho movimiento con las otras turbinas.

Solo este trabajo requirió un año y medio de ardua labor, desde que empezaron con el P1, el primer prototipo, mientras ideaban maneras de que cruce los aires sin poner en riesgo al usuario.

The Speeder pesa 104kg, le permite llevar a un piloto de hasta 108kg, pudiendo alcanzar hasta los 240 km/h, y llegar a una altura de 4.5 metros. El combustible que requiere depende del motor que se use: diésel o de querosene. Sin embargo, aún la autonomía del vehículo no va más allá de los 30 minutos, dependiendo de la velocidad y el peso que se requiera.

Además, esta moto de aire de JetPack Aviation se puede comprar por 380.000 dólares, solo habrá unos pocos que podrán tener ese privilegio, ya que en una primera etapa.

se fabricarán 20 unidades.

VIDEO RECOMENDADO

El sanguinario terrorista Abimael Guzmán murió en la Base Naval a un día de celebrarse 29 años de su captura. Esta es la captura del sigo narrada por los valientes agentes del GEIN, el general Carlos Morán y ‘Gaviota’ Ana Cecilia Garzón.